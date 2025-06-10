Під прицілом — заводи: російський Татарстан атакували ударні безпілотники (відео)

Під ранок 10 червня ударні дрони дісталися республіки Татарстан, де прогриміли вибухи у районі двох міст, зокрема Єлабуги, де виготовляють "Шахеди": очевидці стверджують, що БпЛА летіли атакувати заводи. Також влада запровадила план "Килим" у всі московських аеропортах: у низці міст області пролунали вибухи.

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Про атаку по Татарстану повідомив російський Telegram-канал Mash.

"ЗСУ атакували безпілотниками Татарстан. БпЛА бачили в Нижньокамську та Єлабузі", — йдеться у повідомленні.

У Нижньокамську вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Красний Луч. Перед цим в міжнародному аеропорту "Бегішево" місцева влада ввела план "Килим", рейси на виліт та приземлення затримали.

За словами очевидців, ударні дрони летіли у напрямку північної частини міста, де розташовані заводи.

Також у мережі оприлюднили кадри атаки по Татарстані 10 червня.

Невдовзі, як повідомив російський Telegram-канал Baza, місцева влада прокоментувала атаку дронів по Татарстану. Зокрема мер Нижньокамська Радмір Бєляєв інформував про нібито знищення ударних БпЛА у небі над містом.

"Усі служби спрацювали оперативно. Спрацювала система безпеки. Постраждалих та руйнувань немає", — зазначив він.

За його словами, технологічний процес на місцевих підприємства не було порушено.

Варто зазначити також, що перед цим, близько 01:00 години, план "Килим" було введено у всіх московських аеропортах, як повідомив канал Mash.

"Режим "Килим" ввели у всіх московських аеропортах — Домодєдово, Шереметьєво, Жуковський і Внуково. Повітряні гавані не приймають літаки на посадку та виліт", — йдеться у повідомленні.

Перед цим очевидці повідомляли у мережі про звуки вибухів, які прогриміли у низці міст Московської області. Так, росіяни чули вибухи у Раменському, Жуковському та Домодєдово.

Зазначимо, що у Татарстані, зокрема в місті Єлабуга, розташовані підприємства, які виготовляють ударні БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, уночі 10 червня російська армія масовано атакувала Київ, внаслідок чого здійнялися пожежі у різних районах столиці.

Також уночі 10 червня росіяни атакували Одесу: під удар потрапив місцевий пологовий будинок.