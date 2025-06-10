Под прицелом — заводы: российский Татарстан атаковали ударные беспилотники (видео)

Под утро 10 июня ударные дроны добрались до республики Татарстан, где прогремели взрывы в районе двух городов, в частности Елабуги, где производят "Шахеды": очевидцы утверждают, что БпЛА летели атаковать заводы. Также власти ввели план "Ковер" во все московских аэропортах: в ряде городов области прогремели взрывы.

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Об атаке по Татарстану сообщил российский Telegram-канал Mash.

"ВСУ атаковали беспилотниками Татарстан. БпЛА видели в Нижнекамске и Елабуге", — говорится в сообщении.

В Нижнекамске взрывы прогремели вблизи населенного пункта Красный Луч. Перед этим в международном аэропорту "Бегишево" местные власти ввели план "Ковер", рейсы на вылет и приземление задержали.

По словам очевидцев, ударные дроны летели в направлении северной части города, где расположены заводы.

Также в сети обнародовали кадры атаки по Татарстану 10 июня.

Вскоре, как сообщил российский Telegram-канал Baza, местные власти прокомментировали атаку дронов по Татарстану. В частности мэр Нижнекамска Радмир Беляев информировал о якобы уничтожении ударных БпЛА в небе над городом.

"Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет", — отметил он.

По его словам, технологический процесс на местных предприятия не был нарушен.

Стоит отметить также, что перед этим, около 01:00 часов, план "Ковер" был введен во всех московских аэропортах, как сообщил канал Mash.

"Режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Воздушные гавани не принимают самолеты на посадку и вылет", — говорится в сообщении.

Перед этим очевидцы сообщали в сети о звуках взрывов, которые прогремели в ряде городов Московской области. Так, россияне слышали взрывы в Раменском, Жуковском и Домодедово.

Отметим, что в Татарстане, в частности в городе Елабуга, расположены предприятия, которые изготавливают ударные БпЛА типа "Шахед".

Напомним, ночью 10 июня российская армия массированно атаковала Киев, в результате чего поднялись пожары в разных районах столицы.

Также ночью 10 июня россияне атаковали Одессу: под удар попал местный роддом.