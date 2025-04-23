Неизвестные дроны массированно атаковали Елабугу и производство "Шахедов" РФ, — росСМИ (видео)

Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане оказалась под ударом стаи беспилотников неизвестного происхождения. Местные жители опубликовали серию видео с кадрами охоты средств противовоздушной обороны Российской Федерации на дроны самолетного типа. Вокруг города Елабуга из-за воздушной угрозы закрыли аэропорты.

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Об атаке дронов на РФ, которая произошла 23 апреля, росСМИ ASTRA рассказало в Telegram-канале.

Первые сообщения об атаке дронов на военные объекты РФ в Татарстане появились в сети около 12 часов 23 апреля. Указывается, что беспилотники заметили рядом с ОЭЗ "Алабуга": на предприятиях, расположенных в этой зоне, изготавливают дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по украинцам. Согласно данным росСМИ, ввели ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска.

На кадрах с места событий в Елабуге можно увидеть беспилотники-самолеты, за которыми охотятся российские средства ПВО. Слышны звуки взрывов в воздухе и канонада. На некоторых записях — моменты сбития дронов (не ясно, одного или нескольких), на других — минимум один БПЛА продолжил полет.

В Telegram-канале главы Татарстана Рустама Минниханова пока нет комментариев относительно инцидентов 23 апреля. Между тем на странице Минобороны РФ указано, что в 12:20 (по Москве) над регионом сбили один беспилотник самолетного типа.

"Алабуга" — особая экономическая зона, расположенная к северо-востоку от города Елабуга в Республике Татарстан в РФ. Площадь зоны — около 4 га, на которых размещены, среди прочего, цеха по выпуску "Шахедов". Согласно данным Military Balance Blog, по состоянию на начало 2025 года на территории ОЭЗ появилось пять новых зданий, из них три — закрыли специальными антидроновими сетками. Кроме того, рядом построили логистический центр "Дэн Сяопин", в который еженедельно прибывает поезд с комплектующими из Китая. Расстояние от Украины до Елабуги — около 1 200 км.

Удары по РФ — расстояние до Елабуги и цехов по производству "Шахедов" Фото: Google Maps

Удары по РФ — детали

Фокус писал о предыдущих атаках беспилотников по ОЭЗ "Алабуга" в РФ. Одна из атак состоялась в декабре 2024 года. Как сообщило ГУР, украинские средства поражения попали по складу с запчастями для "Шахедов". По оценкам украинской разведки, россияне потеряли 65 фюзеляжей, а также камеры, навигационные системы, другие составляющие, из которых могли изготовить 400 ударных БПЛА.

Отметим, 22 апреля состоялось другое чрезвычайное происшествие на территории РФ. Российские медиа написали, а местные власти подтвердили, серию взрывов на 51 арсенале ГРАУ ВС РФ, расположенном возле города Киржач во Владимирской области. На видео с места событий показали "грибы" из дыма и огня над арсеналом, а аналитики объяснили, что могли взорваться российские ракеты с твердотопливными двигателями. В частности, россияне, вероятно, потеряли партию баллистических и зенитных ракет, ракет для РСЗО.

Напоминаем, в Минобороны РФ опубликовали собственный комментарий о причинах взрывов и детонаций на 51 складе ГРАУ.