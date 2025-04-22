Хранилось 264 тысячи тонн ракет и боеприпасов: в РФ взрывается и дымит арсенал ГРАУ МО, — соцсети (видео)
Во Владимирской области в РФ в 170 километрах от Москвы произошла неприятность — прогремел взрыв и детонирует 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ.
О "хлопках" со стороны воинской части сообщают местный телеграм-канал "Киржачский район. Новости".
"Был сильный взрыв со стороны воинской части. Со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу", — сообщают в паблике.
Также телеграм-канал обнародовал несколько видео, на котором видно "гриб" дыма, а также слышны громкие взрывы, но уже через несколько минут все их удалил.
Также все видео удалил телеграм-канал "Владимирские новости", который также обнародовал видео взрывов, которое сняли очевидцы.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в Киржачском районе произошел взрыв, а на месте работают ответственные службы и призвал местных жителей и блогеров воздержаться от распространения взрывов и пригрозил штрафом.
Украинские OSINT-аналитики "Око Гора" сообщают, что на территории 51-го арсенала хранятся:
- артиллерийские снаряды;
- ракеты для ПТРК;
- ЗУР для ЗРК С-300В;
- ЗУР для ЗРК Оса;
- ракеты для РСЗО;
- ФАБы.
По информации OSINTерів, вместимость арсенала составляет 264 тысячи тонн.
Напомним, что 19 апреля 2025 года, Воздушные силы ВСУ поразили место запуска вражеских удаленных беспилотников в Курской области, в результате чего ликвидировано 20 операторов БпЛА.