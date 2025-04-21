Одним ударом уничтожено 20 операторов дронов: ВСУ атаковали пункт запуска ударных БПЛА на Курщине

В субботу, 19 апреля 2025 года, Воздушные силы ВСУ поразили место запуска вражеских удаленных беспилотников в Курской области, в результате чего ликвидировано 20 операторов БпЛА.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

В ведомстве рассказали, что удар был нанесен по месту, где откуда россияне запускали беспилотные летательные аппараты различного типа — в частности ударные, FPV и разведывательные дроны. Они активно применялись против украинских военных и гражданской инфраструктуры. В результате операции было ликвидировано до 20 операторов БПЛА.

"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов", — добавили в Генштабе.

Напомним, в течение так называемого "пасхального перемирия", объявленного Российской Федерацией 19 апреля, Вооруженные силы противника 2935 раз нарушили обещания тишины. В частности, враг атаковал Украину 96-ю ударными БПЛА, из которых 42 сбиты, еще 47 — локально потеряны.

Добавим, что 21 марта 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ. В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование, что ослабляет возможности ВС РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской и Харьковской областях.