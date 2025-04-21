Одним ударом знищено 20 операторів дронів: ЗСУ атакували пункт запуску ударних БПЛА на Курщині

В суботу, 19 квітня 2025 року, Повітряні сили ЗСУ уразили місце запуску ворожих уданих безпілотників в Курській області, в результаті чого ліквідовано 20 операторів БпЛА.

Related video

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

У відомстві розповіли, що удар було завдано по місцю, де звідки росіяни запускали безпілотні літальні апарати різного типу — зокрема ударні, FPV та розвідувальні дрони. Вони активно застосовувалися проти українських військових і цивільної інфраструктури. Внаслідок операції було ліквідовано до 20 операторів БПЛА.

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, протягом так званого "великодного перемир'я", оголошеного Російською Федерацією 19 квітня, Збройні сили противника 2935 разів порушили обіцянки тиші. Зокрема, ворог атакував Україну 96-ма ударними БПЛА, з яких 42 збито, ще 47 — локаційно втрачені.

Додамо, що 21 березня 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ .У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання, що послаблює можливості ЗС РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях.