Ракети, БПЛА та пошкоджена інфраструктура: РФ майже 3 тис. разів порушила "великоднє перемир'я"

Протягом так званого "великодного перемир'я", оголошеного Російською Федерацією 19 квітня, Збройні сили противника 2935 разів порушили обіцянки тиші.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на підставі доповіді головнокомандуючого Збройних сил Олександра Сирського.

Він зазначив, що найбільше обстрілів і штурмових дій відбулось на Покровському напрямку. За словами керівника держави, російська обіцянка тиші не поширилась і на Курський напрямок.

"Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", — додав він.

Також, за інформацією Генерального штабу України, у ніч на 21 квітня 2025 року Збройні Сили Російської Федерації завдали удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївщині — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також ворог атакував Україну 96-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

У відомстві додали, що станом на 09:00 відомо про збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Наслідки ворожої атаки є в Харківській, Дніпропетровській та Черкаській області.

Наслідки атаки на Харківщині

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог неодноразово обстрілював Куп`янський район з РСЗВ. Внаслідок обстрілу горів гараж та автомобіль на площі 50 м.кв, також загорілись два приватні будинки.

Крім того, за інформацією очільника області, в Куп'янському районі внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" згоріло 36 квартир на загальній площі близько 1600 м.кв. А в Чугуївському районі внаслідок влучання в землю БпЛА "Молнія" пошкоджено вантажний автомобіль та автокран.

Олег Синєгубов додав, що на Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати атакував позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Красне Перше. Також відбулась атака на Куп’янському напрямку, в районі Голубівки.

Атака Дніпропетровської області: що відомо

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною збито 7 ворожих БпЛА. Він додав, що внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району є займання, понівечений дачний будинок, а у Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві.

За його словами, ворог FPV-дроном вдарив по Межівській громаді Синельниківського району, в результаті чого пошкоджена інфраструктура. Також окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляв Новопавлівську громаду, а з важкої артилерії — місто Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії.

ЗС РФ обстріляв Черкаську область: що відомо

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що Черкащина опинилась під ворожим прицілом РФ. Засобами ППО було знищено 8 російських БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Ракетна атака на Миколаївську область

Зранку 21 квітня близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, зазначив керівник ОВА Віталій Кім. Тим ракет наразі встановлюється. На час виходу матеріалу постраждалих та пошкоджень немає.

В Генштабі додали, що протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. ЗС РФ здійснили по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе.

"Великоднє перемир'я": що відомо

Нагадаємо, 19 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я", яке нібито розпочалось 19 квітня з 18:00 та тривало до 00:00 з 20 на 21 квітня. Таке оголошення він зробив під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим. Через кілька хвилин після цього Силам оборони також наказали припинити вогонь.

На думку Віталія Портнікова, цей дипломатичний маневр Володимира Путіна спрямований не на Україну, а на Сполучені Штати Америки. Український журналіст також розповідав про цілі глави російської держави.

Військові зазначали, що РФ використовувала "великоднє перемир'я" для подальшого наступу на Харківщині. Росіяни застосовували БПЛА для ураження позицій українських військ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує РФ відмову від ударів на 30 днів з опцією продовження. На думку глави держави, відмова Кремля означатиме, що саме Росія бажає продовження війни. Однак Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у порушенні так званого "великоднього перемир'я" з використанням американських артилерійських реактивних систем HIMARS.