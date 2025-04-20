"Великоднє перемир'я" спрямоване на США: Портніков розповів про цілі Путіна (відео)

Оголошене президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "великоднє перемир’я" — це його дипломатичний маневр, спрямований не на Україну, а передусім на Сполучені Штати Америки.

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Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Давайте розберемося, чого прагне Путін у своїх стосунках зі Сполученими Штатами. Адже очевидно, що це не для України, а для США. Хочу нагадати, що є концепція Дональда Трампа, пов’язана із тим, що він хоче оголосити перемир’я, припинення вогню на російсько-українському фронті, а потім почати процес переговорів про тривалий мир. Це його підхід", — зазначив він.

На думку журналіста, президент Росії з метою уникнення міжнародної ізоляції поєднує воєнну агресію з дипломатичними ініціативами. Володимир Путін продовжує воєнні дії, одночасно ведучи переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, демонструючи відсутність міжнародної ізоляції РФ.

Ключовим чинником для такого маневру, на думку Віталія Портникова, стали заяви Дональда Трампа, який наполягає на перемир’ї як умові для переговорного процесу. Він додав, що про це говорив і державний секретар США Марко Рубіо. Тому Володимир Путін буде продовжувати воєнні дії. Також, ймовірно, українці не отримуватимуть допомогу від Америки й подальшого переговорного процесу не буде.

Журналіст зазначив, що Кремль зацікавлений у збереженні комунікації з Вашингтоном. На його думку, це дає змогу Путіну залишатися у глобальному політичному діалозі.

"Йому потрібен процес комунікації зі Штатами, щоб утримати їх у діалозі. Йому потрібна не просто війна. Він розуміє, що якщо Трамп піде з переговорів, ситуація повернеться до тієї, яка була до його приходу: війна продовжується, Україні допомагають європейці, купують американську зброю, самі дають зброю, Америка та Європа з ним не розмовляють", — резюмував Портников.

Він наголосив, що представники США продовжують відвідувати Москву та Санкт-Петербург у межах контактів з російською стороною. Цей факт демонструє збереження певного рівня взаємодії між країнами.

Великоднє перемир'я: що відомо

Нагадаємо, 19 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я", яке нібито розпочалось 19 квітня з 18:00 та триватиме до 00:00 з 20 на 21 квітня. Таке оголошення він зробив під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим.

Через кілька хвилин після цього Силам оборони також наказали припинити вогонь. Підрозділам було наказано записувати фото- і відеодокази порушень перемир'я і за необхідності відкривати вогонь у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський ранком 20 квітня розповів, що російська армія намагається створити загальне враження щодо припинення вогню. Однак Збройні сили РФ не полишили спроб просуватися, провівши вже 5 штурмів від початку доби. Також станом на 6 ранку на різних напрямках фронту відбулося вже 59 російських обстрілів та п’ять штурмових дій підрозділів ЗС РФ.