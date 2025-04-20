"Пасхальное перемирие" направлено на США: Портников рассказал о целях Путина (видео)

Объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" — это его дипломатический маневр, направленный не на Украину, а прежде всего на Соединенные Штаты Америки.

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Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо".

"Давайте разберемся, чего хочет Путин в своих отношениях с Соединенными Штатами. Ведь очевидно, что это не для Украины, а для США. Хочу напомнить, что есть концепция Дональда Трампа, связанная с тем, что он хочет объявить перемирие, прекращение огня на российско-украинском фронте, а затем начать процесс переговоров о длительном мире. Это его подход", — отметил он.

По мнению журналиста, президент России во избежание международной изоляции совмещает военную агрессию с дипломатическими инициативами. Владимир Путин продолжает военные действия, одновременно ведя переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, демонстрируя отсутствие международной изоляции РФ.

Ключевым фактором для такого маневра, по мнению Виталия Портникова, стали заявления Дональда Трампа, который настаивает на перемирии как условии для переговорного процесса. Он добавил, что об этом говорил и государственный секретарь США Марко Рубио. Поэтому Владимир Путин будет продолжать военные действия. Также, вероятно, украинцы не будут получать помощь от Америки и дальнейшего переговорного процесса не будет.

Журналист отметил, что Кремль заинтересован в сохранении коммуникации с Вашингтоном. По его мнению, это позволяет Путину оставаться в глобальном политическом диалоге.

"Ему нужен процесс коммуникации со Штатами, чтобы удержать их в диалоге. Ему нужна не просто война. Он понимает, что если Трамп уйдет с переговоров, ситуация вернется к той, которая была до его прихода: война продолжается, Украине помогают европейцы, покупают американское оружие, сами дают оружие, Америка и Европа с ним не разговаривают", — резюмировал Портников.

Он отметил, что представители США продолжают посещать Москву и Санкт-Петербург в рамках контактов с российской стороной. Этот факт демонстрирует сохранение определенного уровня взаимодействия между странами.

Пасхальное перемирие: что известно

Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии", которое якобы началось 19 апреля с 18:00 и продлится до 00:00 с 20 на 21 апреля. Такое объявление он сделал во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Через несколько минут после этого Силам обороны также приказали прекратить огонь. Подразделениям было приказано записывать фото- и видеодоказательства нарушений перемирия и при необходимости открывать ответный огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля рассказал, что российская армия пытается создать общее впечатление о прекращении огня. Однако Вооруженные силы РФ не оставили попыток продвигаться, проведя уже 5 штурмов с начала суток. Также по состоянию на 6 утра на разных направлениях фронта произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий подразделений ВС РФ.