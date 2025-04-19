ВСУ получили приказ остановить огонь после начала "пасхального перемирия", — ВВС

Силам обороны приказали прекратить огонь спустя несколько минут после того, как Путин объявил о пасхальном перемирии. Приказ "застал всех врасплох", хотя большинство хотело перемирия, на линии фронта все еще царила неразбериха относительно возможных последствий.

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Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского военнослужащего.

Высокопоставленный украинский военный офицер сообщил журналистам, что его подразделение и другие получили приказ прекратить стрельбу по российским позициям через несколько минут после того, как должно было начаться пасхальное прекращение огня, объявленное Владимиром Путиным.

По словам упомянутого офицера, подразделениям было приказано записывать фото и видеодоказательства нарушений перемирия и при необходимости открывать ответный огонь.

Пасхальное перемирие: подразделениям ВСУ приказали прекратить огонь

Украина будет соблюдать пасхальное перемирие, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает BBC, британское издание, как сообщается "только что получило ответ от президента Украины Владимира Зеленского".

"Если Россия сейчас вдруг будет готова по-настоящему присоединиться к формату полной и безоговорочной тишины (на поле боя), ответ Украины будет зеркальным действиям РФ", — заявил глава государства.

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