Объявленное Путиным "пасхальное перемирие" показывает его страх перед Трампом, — The Telegragh

Объявленное "пасхальное перемирие" лидером РФ Владимиром Путиным может означать, что он пытается "удержать" президента США в затяжных переговорах. Однако глава Кремля опасается, что это может сыграть против него.

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Об этом в своей колонке для The Telegraph написал британский эксперт и отставной полковник британской армии Ричард Кэмп.

Господин Кэмп предполагает, что такой ход Путина является попыткой помочь Трампу "ему объявить о какой-то победе на переговорах". Однако российский лидер не собирается идти на уступки украинским требованиям, однако "он хочет, чтобы эта война закончилась — по крайней мере на время".

"Российская экономика находится в ужасном состоянии, и Москве нужна длительная пауза в боевых действиях, чтобы начать ее восстанавливать. Кроме того, РФ не может позволить себе более сильные санкции, которые сейчас обсуждаются между США и европейскими странами, и на следующей неделе ожидаются дальнейшие переговоры по этому поводу в Лондоне. Поэтому Путин также боится Трампа. Он хорошо знает, что уговоры Трампа по Украине и то, что некоторым кажется сделкой России, на самом деле является просто тактикой переговоров", — отмечает Кэмп.

Британский эксперт предполагает, что непредсказуемость Трампа может чрезвычайно навредить РФ в ее планах, особенно когда Путин фактически потерял влияние в Сирии после падения Асада. Поэтому глава Кремля прекрасно понимает, что не может позволить новых поражений, и здесь вопрос о переговорах США и Ирана могут стать еще одним таким ударом.

"Беспокойство Путина относительно политики Трампа в отношении Ирана недавно было подчеркнуто, когда Москва была вынуждена заявить, что она не обязана становиться на защиту Ирана, если на него нападут. Все это указывает на то, что Путин стремится к определенной форме реабилитации администрации Трампа, а не разжигать его гнев", — пишет господин Кэмп.

Экс-военный убежден, что сейчас лидер РФ "не искренен, объявляя перемирие, и он точно не руководствуется ни гуманитарными, ни религиозными соображениями". В то же время таким действиями Кремль пытается не только успокоить Трампа, но грубо попытаться "развернуть нарратив против украинской стороны".

"В своем объявлении о прекращении огня Путин дал себе оговорку о выходе, сказав, что предполагает, что Киев согласится с ним. Он также четко подчеркнул начальнику своего Генштаба генералу Герасимову, что российские силы должны быть готовы к украинским "провокациям". Это четко указывает на его намерение схватиться или создать любые подобные инциденты, чтобы объявить, что Зеленский несерьезно относится к миру", — отмечает эксперт.

Сейчас Кэмп убежден, что упреки Зеленского по игре Путина "человеческими жизнями" являются справедливыми. Поэтому сейчас нужно посмотреть, продержится ли это прекращение огня даже на короткое время.

"В то же время Белому дому следовало бы посоветовать рассматривать это как пропагандистскую игру, какой она является на самом деле, и вместе с тем, как яркое свидетельство того, что Путину нужно поддерживать Трампа. Сейчас кнут от Трампа-Рубио, кажется, работает лучше, чем любой пряник", — отмечает британский специалист.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает продлить перемирие после Пасхи. По словам Зеленского, в случае нарушений "Силы обороны будут действовать рационально, зеркально отвечая".

Впоследствии стало известно, как отреагировали в Украине и в ВСУ на "пасхальное перемирие". Украинские военные отметили, что объявленное Путиным "перемирие" было направлено не к Украине, а к главе США Трампу.