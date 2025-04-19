Оголошене Путіним "великоднє перемир'я" показує його страх перед Трампом, — The Telegragh

Оголошене "великоднє перемир'я" лідером РФ Володимиром Путіним може означати, що він намагається "утримати" президента США в затяжних перемовинах. Однак очільник Кремля побоюється, що це може зіграти про нього.

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Про це у своїй колонці для The Telegraph написав британський експерт і відставний полковник британської армії Річард Кемп.

Пан Кемп припускає, що такий хід Путіна є спробою допомогти Трампу "йому оголосити про якусь перемогу на переговорах". Однак російський лідер не збирається йти на поступки українським вимогам, однак "він хоче, щоб ця війна закінчилася — принаймні на певний час".

"Російська економіка перебуває в жахливому стані, і Москві потрібна тривала пауза у бойових діях, щоб почати її відновлювати. Крім того, РФ не може дозволити собі сильніші санкції, які зараз обговорюються між США та європейськими країнами, і наступного тижня очікуються подальші переговори з цього приводу в Лондоні. Тому Путін також боїться Трампа. Він добре знає, що умовляння Трампа щодо України та те, що декому здається угодою Росії, насправді є просто тактикою переговорів", — відзначає Кемп.

Британський експерт припускає, що непередбачуваність Трампа може надзвичайно нашкодити РФ у її планах, особливо коли Путін фактично втратив вплив у Сирії після падіння Асада. Тому очільник Кремля чудово розуміє, що не може дозволити нових поразок, і тут питання щодо перемовин США й Ірану можуть стати ще одним таким ударом.

"Занепокоєння Путіна щодо політики Трампа щодо Ірану нещодавно було підкреслено, коли Москва була змушена заявити, що вона не зобов’язана ставати на захист Ірану, якщо на нього нападуть. Усе це вказує на те, що Путін прагне певної форми реабілітації адміністрації Трампа, а не розпалювати його гнів", — пише пан Кемп.

Ексвійськовий переконаний, що наразі лідер РФ "не щирий, оголошуючи перемир’я, і він точно не керується ні гуманітарними, ні релігійними міркуваннями". Водночас таким діями Кремль намагається не тільки заспокоїти Трампа, але грубо спробувати "повернути наратив проти української сторони".

"У своєму оголошенні про припинення вогню Путін дав собі застереження про вихід, сказавши, що припускає, що Київ погодиться з ним. Він також чітко наголосив начальнику свого Генштабу генералу Герасимову, що російські сили повинні бути готові до українських "провокацій". Це чітко вказує на його намір схопитися або створити будь-які подібні інциденти, щоб оголосити, що Зеленський несерйозно ставиться до миру", — зазначає експерт.

Наразі Кемп переконаний, що закиди Зеленського щодо гри Путіна "людськими життями" є справедливими. А тому наразі потрібно подивитися, чи протримається це припинення вогню навіть на короткий час.

"Водночас Білому дому слід було б порадити розглядати це як пропагандистську гру, якою вона є насправді, і разом з тим, як яскраве свідчення того, що Путіну потрібно підтримувати Трампа. Наразі батіг від Трампа-Рубіо, здається, працює краще, ніж будь-яка цукерка", — відзначає британський фахівець.

Раніше повідомлялося, що Україна пропонує продовжити перемир'я після Великодня. За словами Зеленського, у випадку порушень "Сили оборони діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи".

Згодом стало відомо, як відреагували в Україні та в ЗСУ на "великоднє перемир'я". Українські військові відзначили, що оголошене Путіним "перемир'я" було спрямоване не до України, а до глави США Трампа.