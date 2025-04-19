Путін заявив про "великоднє перемир'я": як відреагували в Україні та що кажуть в ЗСУ (фото, відео)

Російський президент Володимир Путін заявив, що віддав наказ встановити "великоднє перемир'я" на 30 годин. Фокус зібрав усю інформацію про нібито тимчасове припинення вогню на великодні свята.

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Під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим 19 квітня Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 18:00 до закінчення доби 20 квітня та наказав "зупинити всі бойові дії". Він також заявив, що дотримання Україною цього "припинення вогню" має показати готовність Києва до мирного врегулювання. Водночас російський диктатор сказав, що російські військові мають бути готові відбивати порушення перемир'я та "провокації з боку противника".

"Великоднє перемир'я" прокоментував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україна позитивно сприйняла пропозицію американських партнерів про 30-денне припинення вогню, а Росія не надає відповіді щодо цього вже 39 днів. Український лідер запропонував подовжити режим тиші після закінчення великодньої доби 20 квітня, якщо РФ дійсно дотримається умов перемир'я.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку", — сказав Зеленський.

Також він зазначив, що згідно з доповіддю головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, на певних ділянках фронту після 18:00 тривають російські штурми та працює ворожа артилерія.

До того президент України відреагував на заяву Путіна про "великоднє перемир'я", назвавши її "черговою спробою пограти з життями людей".

Голова держави зауважив, що Україною після слів російського диктатора поширилася повітряна тривога через загрозу атаки дронів.

Реакція голови МЗС на "великоднє перемир'я"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував допис у мережі X, у якому наголосив, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів Америки про повне тимчасове 30-денне перемир'я ще 11 березня під час переговорів у Джидді.

"Росія відмовилася, і російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Замість цього московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільного населення та цивільної інфраструктури по всій країні", — написав голова МЗС України.

Він зазначив, що заяви російського президента не відповідають його діям. Урядовець зауважив, що президент РФ оголосив про нібито готовність до припинення вогню на 30 годин тоді, коли пропозиція про перемир'я на 30 днів "лежить на столі з березня".

"Ми хочемо, щоб російські війська дійсно припинили вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і міжнародну спільноту бути пильними. Тільки дії, а не слова, показують правду: ця війна почалася і триває лише через Росію", — нагадав Сибіга.

Реакція Андрія Сибіги на "великоднє перемир'я" Путіна

"Великоднє перемир'я": в ЦПД пояснили мету Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко поставив питання, чому російська влада оголосила перемир'я лише на 30 годин, а не на місяць, як пропонували в адміністрації президента США Дональда Трампа.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня?" — запитав Коваленко.

Наступним дописом за 14 хвилин він повідомив про оголошення повітряної тривоги у Київській області через присутність у небі російського безпілотного літального апарату.

В ЦПД нагадали, що західні партнери пропонували узгодити безумовне перемир'я ще 11 березня Фото: скриншот

Пізніше Андрій Коваленко зазначив, що російська армія, попри заяви Путіна, продовжує вести вогонь на всіх напрямках фронту.

Також керівник ЦПД висловив переконання, що заява про "великоднє перемир'я" за годину до "наказу про припинення бойових дій" є спецоперацією для обману США, щоб потім звинуватити Збройні сили України в нібито порушенні режиму.

РФ звинуватила Україну в порушенні "великоднього перемир'я"

Воєнний кореспондент російського видання Russia Today опублікував відео з нібито порушенням Збройними силами України "великоднього перемир'я". Російські пропагандисти заявили, що на Покровському напрямку українські військові запустили FPV-дрони по позиціях росіян "буквально за хвилину після того, як ЗС РФ призупинили бойові дії".

ЗСУ отримали наказ про припинення вогню

Видання BBC з посиланням на неназваного високопоставленого українського військовослужбовця пише, що Збройні сили України отримали наказ про припинення вогню вже після початку "великоднього перемир'я". Джерело повідомило, що наказ "застав військових зненацька" та спричинив плутанину на фронті.

"Великоднє перемир'я" 2025: реакція військових

Командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов зазначив у своєму каналі в Telegram "Говорять Снайпер", що не вірить словам російського диктатора.

"Арестович сказав би, що у РФ ракети закінчились. Я скажу те, що перевірив особисто: якщо к*цап каже, що не п**дить, ї*а*и палицею по голові", — написав військовий.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram-каналі "Офіцер ✙" висловив думку, що "великоднє перемир'я" було оголошено, щоб президент США Дональд Трамп, який, за словами військового, "не приховує своєї симпатії" до Росії, міг говорити про прагнення Москви до миру.

"І байдуже, що в контексті перемирʼя нічого не пішло далі якихось слів (що в принципі було зрозуміло одразу, адже фізично припинити бойові дії на такій великій Лінії боєзіткнення — майже неможливо за декілька годин)", — зауважив боєць.

Лейтенант ЗСУ "Алекс" висловився про "великоднє перемир'я" Путіна Фото: скриншот

Відреагував на заяву Путіна у своєму Telegram-каналі також боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Перемир'я не буде, ми тут до кінця!" — написав він.

Боєць СОУ "Мучной" опублікував допис після заяв Путіна про "перемир'я" на Великдень Фото: скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп 17 квітня сказав журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі, що очікує на реакцію Путіна щодо пропозиції про припинення вогню в Україні до кінця поточного тижня — тобто до Великодня.

На пресконференції 19 квітня Трамп пригрозив виходом США з процесу мирних переговорів у разі, якщо українська чи російська сторона перешкоджатиме прогресу на шляху до укладання мирної угоди.