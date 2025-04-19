"Спроба погратися з життями людей": Зеленський відповів Путіну на "великоднє перемир'я" (фото)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера РФ Володимира Путіна щодо "пасхального перемир'я". За словами українського президента, пропозиція Путіна виглядає як "чергова спроба пограти з життями людей".

Related video

Про це він написав у своєму Telegram.

Глава держави назвав заяву глави РФ про пасхальне перемир'я "черговою спробою пограти з життями людей". Також український президент додав, що наразі над територією України шириться повітряна тривога через російські дрони, які почала збивати українська ППО й авіація.

Допис Зеленського щодо пропозиції Путіна (скриншот з офіційного Telegram українського президента)

"Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", — написав глава держави.

Також Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського. За словами глави держави, українські військові продовжували активність на території Курської області РФ та зберігають позиції.

"На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", — повідомив український президент.

Раніше повідомлялося, що Київ вимагає припинення вогню та чітких гарантій безпеки. Водночас українська сторона чітко окреслила свої незмінні позиції, серед них — неприйняття окупації територій, відмова від нейтрального статусу та потреба в надійних безпекових гарантіях

Згодом стало відомо, чому припинення воєнного стану не означатиме автоматичної демобілізації. Нардеп Веніславський заявив, що для цього потрібне окреме рішення глави держави, підтримане парламентом.