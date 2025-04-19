Припинення воєнного стану не означатиме автоматичної демобілізації, — Веніславський (відео)

Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що завершення воєнного стану не призведе до автоматичної демобілізації громадян з лав війська. Для цього потрібне окреме рішення глави держави, підтримане парламентом.

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Про це він заявив у інтерв'ю NV.

Веніславський про воєнний стан та демобілізацію з ЗСУ (дивитися з 07:20)

За словами Веніславського, що якщо український парламент не схвалить указ Президента щодо продовження воєнного стану, то такий правовий режим припиняється.

"Але тут треба бути відвертим, і чесно говорити громадянам України, військовослужбовцям, що припинення правового режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію. Тому що, відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, яке потребує схвалення Верховної Ради", — сказав народний депутат.

Він додає, що якщо режим воєнного стану не буде продовжено, то "демобілізація автоматично не наступить", а для цього потрібне "окреме рішення".

"І тут, враховуючи ту ситуацію, що війна буде тривати, я думаю, що ніхто точно рішення про демобілізацію ухвалювати не буде", — сказав Веніславський.

Раніше повідомлялося, хто служитиме в армії, якщо закінчить воєнний стан в Україні. Військовий аналітик Агіль Рустамзаде вважає, що українській армії знадобиться нова модель, зокрема, можливий варіант повернення до строкової служби та служби за призовом.

Згодом стало відомо, що Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні. Глава держави підписав відповідні документи, що продовжили дію правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 6 серпня.