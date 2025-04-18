Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні до 6 серпня

Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до серпня 2025, підписавши відповідні законопроєкти 18 квітня.

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Про це йдеться в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжені ще на 90 днів – з 9 травня до 6 серпня.

Продовження воєнного стану в Україні

16 квітня Верховна Рада розглянула законопроєкти №13172 про продовження воєнного стану і №13173 — про продовження загальної мобілізації. Проти проголосував лише один нардеп Олексій Гончаренко.

ВР впʼятнадцяте погодила продовження воєнного стану. Традиційно йдеться про 90 днів — до 6 серпня. "За" проголосували 357 нардепів, проти виступив лише член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, який у соцмережах підтвердив, що він проти продовження мобілізації та воєнного стану та був єдиним з такою позицією.

"Натомість 357 депутатів продовжують підтримувати це, абсолютно начхавши на захисників. Їм все одно на терміни служби. Вони зараз сюди прийшли, посміялись і пішли додому. А військовий в окопі вже 4-й рік. Де ви всі, коли треба діяти для військових? І ось це вам ганьба", — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов 18 квітня різко відреагував на ситуацію після чергової ракетної атаки росіян на місто, звернувши увагу на поведінку журналістів телемарафону "Єдині новини" на місцях ударів.

Також Фокус писав про те, що Давид Арахамія назвав Олексія Гончаренка "космонавтом" та припустив, що на його рішення голосувати проти продовження воєнного стану могли вплинути закордонні відрядження.