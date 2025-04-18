"Просто огидно": Філатов прокоментував роботу журналістів телемарафону після обстрілів Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко відреагував на ситуацію після чергової ракетної атаки росіян на місто, звернувши увагу на поведінку журналістів телемарафону "Єдині новини" на місцях ударів.

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Про це мер Дніпра написав у своїх соцмережах 18 квітня.

"Знову влупили, цього разу вже не шахедами, а ракетами. Але я не про це", — зазначив Філатов.

За словами міського голови, щоразу, коли він приїжджає на місце прильотів, то журналісти телемарафону "вдають, що не бачать" його.

"Виглядає це дуже кумедно. Брати інтервʼю у всіх навколо, але поруч зі мною проходити потупивши в землю очі", — написав Філатов.

Ба більше, політик звернув увагу на те, що він колишній журналіст, тому знайомий з багатьма "колегами".

"Висновків не буде. Просто огидно", — додав Філатов.

Фото: Скріншот

Обстріл Дніпра 18 квітня — що відомо

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про удар росіян по Дніпру, який стався в ніч на 18 квітня. Росіяни застосували ракети та дрони-камікадзе "Шахед". Ракети поцілили по Дніпровському району обласного центру. У місті пошкоджено фітнес-центр, готель та офісне приміщення.

Зокрема, за даними Лисака, на Дніпропетровщині працювали сили ППО, знищивши 3 БпЛА і 3 ракети.

"Минулося без загиблих та поранених", — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Харкова 18 квітня постраждали десятки людей, серед них є діти, і загинув один чоловік. В Харківській ОВА наголосили, що військових об’єктів поблизу немає.

Також Фокус писав про наслідки російських обстрілів у Сумах, Харкові та Дніпрі в ніч на 18 квітня.