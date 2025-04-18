РФ обстріляла Україну: у Харкові 50 постраждалих, є руйнування в Дніпрі та Сумах (фото, відео)

Внаслідок вибуху балістичних ракет Збройних сил Російської Федерації у Харкові пів сотні людей отримали поранення. Уламки російських засобів ураження пошкодили понад 20 житлових будинків, а серед постраждалих — двоє малолітніх дітей. На відео з місця подій показали багатоповерхівки зі слідами удару касетних боєзарядів. Крім того, від атаки "Шахедів" та ракет є руйнування у Дніпрі та Сумах.

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Фокус зібрав інформацію про атаку РФ на Харків, Дніпро та Суми, яка сталась на Страсну п'ятницю 18 квітня.

Атака на Харків — деталі

Станом на 7:07 міський голова Ігор Терехов оновив дані про кількість людей, які постраждали від російського удару. Згідно з даними міського голови — поранено 54 особи. Сумарно отримали пошкодження 50 будинків: 20 багатоквартирних та 30 приватних, оголосив чиновник кількома хвилинами раніше.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих від балістичних ракет з касетними боєзарядами — двоє дітей віком 4 та 2,8 років. Також посадовець повідомив, що у лікарнях перебувають 13 поранених, з них четверо — у важкому стані. Кількість загиблих не зросла: російські ракети убили одну людину, ідеться у дописах глави ОВА.

Тим часом на відео з Харкова показали наслідки удару РФ. Бачимо багатоповерхівку, у якої потрощені вікна і балкони з першого по останній поверх. Крім того, на стінах помітно отвори діаметром в кілька сантиметрів, які проходять смугою на рівні від 5 по 7 поверх.

Удар по Дніпру — що відомо

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про удар РФ по Дніпру, який стався в ніч на 18 квітня. Росіяни застосували ракети (тип встановлюється) та дрони-камікадзе "Шахед". Згідно з даними посадовця, ракети поцілили по Дніпровському району обласного центру. У місті пошкоджено фітнес-центр, готель та офісне приміщення, вказане у дописі Telegram. Чиновник додав, що Сили оборони збили над областю два дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ.

Лисак опублікував фото з місця удару ракет РФ. На одному фото — офісний центр, у якому вибухова хвиля винесла половину вікон.

Обстріл Дніпра - фото офісного центру, який постраждав 18 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram

На іншому фото з Дніпра — пошкодження всередині фітнес-центру. Крім того, російські засоби ураження зруйнували двоповерховий будинок, у якого повністю знесено горішній поверх.

Обстріл Дніпра - фото фітнес-центру, який постраждав 18 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram Обстріл Дніпра - фото будинку, який постраждав 18 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Обстріл Сум 18 квітня

У Telegram-каналі Сумської ОВА написали про атаку "Шахедів", яка сталась в ніч на 18 квітня. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум, загинула одна людина та поранено — також одна особу, уточнила військова адміністрація. Згідно з даними РВА, ворог поцілив по кондитерському підприємству: загиблий — його керівник. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар заявив, що по цеху, який саме виготовляв паски, поцілили відразу три дрони.

На фото з місця удару РФ по Сумах — пошкоджене приміщення цеху зі стелажами, на яких стоять паски, форми для пасок, а поруч — отвір у стіні, що з'явився після вибуху "Шахеда".

Обстріл Cум - фото кондитерського заводу, який постраждав 18 квітня Фото: Telegram

Зазначимо, близько 5 год 18 квітня міський голова Терехов повідомив про гучні вибухи в Харкові. Згодом чиновник підтвердив, що відбулась повітряна атака ЗС РФ. Згідно з попередніми даними, росіяни вдарили по місту трьома (або чотирма — дані уточнюються) балістичними ракетами з касетними боєзарядами. У перші хвилини після удару стало відомо про постраждалих: мер попередив, що люди перебувають під завалами й рятувальники надають допомогу.

Нагадуємо, в ніч на 17 квітня, на Чистий четвер, відбулась атака РФ на Дніпро: російська балістика вдарили поруч з гуртожитками та убила трьох людей. Місцева жителька розповіла, як на її очах загинула 16-річна дівчина. Тим часом 13 квітня, на Вербну неділю, ворог вдарив по центру Сум та забрав життя майже 40 людей. Перед цим — атака на Кривий Ріг, коли балістика вдарила поруч з дитячим майданчиком. Водночас видання Bloomberg розповіло, що РФ готується до зняття санкцій та підготувала правила повернення західного бізнесу.