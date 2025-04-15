Не спрацював командир або діє російський "щур": які причини удару РФ по Сумах (відео)

Генерал-майор запасу Сергій Кривонос висловився щодо атаки Російської Федерації на Суми 13 квітня та щодо бригади Сил оборони України, яка, ймовірно, брала участь у святкових заходах. На його думку, командир бригади мав би відмовитись від заходів, оскільки була загроза від росіян. Тим часом народний депутат та член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко говорить про витік інформації від військових, пролунало в ефірі медіа "Радіо Свобода".

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Військовий запасу та чинний народний депутат прокоментували для "Радіо Свобода" атаку РФ на Суми.

Атака на Суми - коментарі Федієнка та Кривоноса

Федієнко та Кривонос відповіли на питання, хто причетний та хто мав би відповісти за події, внаслідок яких 13 квітня загинуло 35 людини й понад 100 поранено. При цьому обговорювалось можливе нагородження бійців 117 бригади Сил Територіальної оборони, про яке говорила нардепка Мар'яна Безугла та мер Конотопа Артем Семеніхін. Федієнко заявив, що Семеніхін поводиться надто емоційно, тоді як нардепи планують обговорити ситуацію у закритому режимі та вже звернулись до контррозвідки та інших спецслужб. Також політик зауважив, що підозрюють роботу російського "щура".

"Часто росіяни заздалегідь дізнаються про події, які хочуть зробити військовослужбовці, і це свідчить про те, що, можливо, десь є "щур" — це той канал витоку інформації, яким користуються росіяни. Вже відкрили кримінальну справу, щоб з'ясувати причину халатності, недбалості, витоку інформації, ще чогось", — сказав Федієнко.

Своєю чергою Кривонос наголосив, що потрібно встановити відповідальних за події в Сумах та обов'язково їх покарати, і тоді, ймовірно, таких випадків більше не станеться. На його думку, є питання не так до людей, які організовували урочистості, як до тих, хто з військових наказав їх провести.

"На війні такі речі недопустимі. [Тут питання] до тих, хто за ці підрозділи відповідав. Навіщо було йти на зустріч, коли треба було чітко сказати: "Шановні керівники області й міста я не буду збирати людей своїх людей в центрі міста". В цьому командир не спрацював", — заявив генерал-майор запасу.

Атака на Суми — деталі

Зазначимо, зранку 13 квітня ЗС РФ атакували Суми двома балістичними ракетами, які вдарили по центру міста. Одна з ракет поцілила по конгрес-холу Сумського державного університету, а друга мала касетну бойову частину, заявив глава обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Нардепка Мар'яна Безугла дорікнула військовим, оскільки, за її даними, в Сумах проводили нагородження 117 бригади. Тим часом мер Конотопа поклав відповідальність за трагедію на Артюха та закликав його піти у відставку.

14 квітня Артюх прокоментував підозри та звинувачення. У коментарі "Суспільному" посадовець заявив, що просто підписав подання про проведення нагородження. Хто ж звернувся щодо проведення заходу в Сумах, чиновник не сказав.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп відреагував на атаку РФ на Суми, назвавши її "помилкою". Тим часом у медіа розповіли про 13-річного хлопчика Кирила Ілляшенка, який рятував людей в Сумах.