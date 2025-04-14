В голову потрапило 3 осколки: хлопчик розповів, як рятував людей з палаючого автобуса в Сумах

Під час масованого ракетного обстрілу міста Суми 13 квітня в голову 13-річного Кирила Ілляшенка, який врятував людей з палаючого автобуса, потрапили три металеві осколки.

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Про це повідомляє видання "Кордон.Медіа". Журналісти зазначають, що найбільший осколок витягли, інші не змогли через їх маленький розмір. Наразі для життя хлопця загрози немає.

Кирило розповів, що опинився в епіцентрі удару, коли їхав разом з мамою автобусом № 62 до бабусі. Його тато залишився вдома з молодшим братом.

За словами хлопця, автобус зупинився біля Банківської академії. Кирило почув, що щось почало свистіти, падати, а далі було чутно крики людей. Він упав, й на нього посипалось скло.

Спочатку у Кирила була невелика контузія й всі звуки були "як в тумані". Після він відчув запах гару і подумав, що автобус або горить, або може загорітись.

"Я швидко встав та почали ламати двері, деблокувати двері автобуса. У нас не виходило, тому я викинув сумку у вікно, вистрибнув у вікно і почав деблокувати двері з іншої сторони", — додав хлопець.

Йому вдалось це зробити й пасажирам, які були всередині, вдалось вийти. Серед них була мати Кирила. Після вони почали шукати найближчу карету швидкої допомоги, адже на місці було дуже багато потерпілих.

Кирило займається вільною боротьбою. Саме це, каже він, допомогло діяти швидко й не розгубитися.

Нині хлопець знаходиться в лікарні. Він почувається добре й вже планує за два тижні повернутися до тренувань.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, Збройні сили Російської Федерації вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. В результаті понад 30 людей загинуло, ще понад 100 постраждало.

Через ракетну атаку в місті загорівся автобус. Саме Кирило Ілляшенко допоміг врятуватись пасажирам.