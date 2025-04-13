Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум: що відомо про наслідки (відео)

У неділю, 13 квітня, Збройні сили РФ вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Сум.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи, надається допомога пораненим.

На вулиці у цей час знаходилось дуже багато людей.

Постраждалим надається допомога, а всі служби працюють на місці події, повідомив глава області.

За інформацією Сумської міськради, внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Наслідки ракетного удару по Сумах 13 квітня Фото: Сумська міська рада Наслідки ракетного удару по Сумах 13 квітня Фото: Сумська міська рада

За попередніми даними, внаслідок удару 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено.

"Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках", — повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Суми, вулиця Петропавлівська Фото: Ігор Клименко/Telegram Рятувальники гасять пожежу після влучання російських ракет у центр Сум Фото: Ігор Клименко/Telegram

Він повідомив, що поліція обмежила доступ до зони ураження, аби екстрені служби могли швидко працювати.

"Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених", — наголосив міністр, повідомивши, що розгортається штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим.

У прокуратурі повідомили, що унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 21 загиблий та 34 поранених, з них 5 дітей.

Вулиця Петропавлівська у Сумах після ракетного удару Фото: Сумська обласна прокуратура Знищений внаслідок ракетного удару тролейбус Фото: Сумська обласна прокуратура

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки.

Вибух в Сумах: реакція Зеленського

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", — відреагував на жахливі новини з Сум президент України Володимир Зеленський.

За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів.

"Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей", — констатував глава держави, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих.

Також Зеленський наголосив, що розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби, тому потрібна жорстка реакція Сполучених Штатів та Європи, оскільки Росія хоче терору та затягує війну.

Нагадаємо, у місті було чутно два вибухи з різницею у кілька хвилин.