ЗС РФ ударили ракетами по центру міста Суми: є багато загиблих, що відомо (фото)

У неділю вдень, 13 квітня, росіяни вдарили по місту Суми, внаслідок чого є загиблі.

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Про це повідомив в.о міського голови Артем Кобзар.

"Внаслідок ворожої атаки по Сумах сьогодні зранку є багато загиблих", – написав він.

У місті було чутно два вибухи з різницею у кілька хвилин.

"Суспільне" повідомляє про поранену дитину та дорослих. Також відомо про пошкодження будівель.

Місцеві канали публікують фото з наслідками влучання.

Також у мережі публікують кадри з тілами загиблих людей, які лежать на Петропавлівській вулиці у центрі міста.

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