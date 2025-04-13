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ЗС РФ ударили ракетами по центру міста Суми: є багато загиблих, що відомо (фото)
У неділю вдень, 13 квітня, росіяни вдарили по місту Суми, внаслідок чого є загиблі.
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Про це повідомив в.о міського голови Артем Кобзар.
"Внаслідок ворожої атаки по Сумах сьогодні зранку є багато загиблих", – написав він.
У місті було чутно два вибухи з різницею у кілька хвилин.
"Суспільне" повідомляє про поранену дитину та дорослих. Також відомо про пошкодження будівель.
Місцеві канали публікують фото з наслідками влучання.
Також у мережі публікують кадри з тілами загиблих людей, які лежать на Петропавлівській вулиці у центрі міста.
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