Ракети РФ вдарили по центру Сум: постраждала школа, діти встигли сховатись, — ОВА (відео)

Удар російських засобів ураження пошкодив школу та медзаклад, повідомила Сумська міськрада. Посадовці запевнили, що загиблих немає, але є 28 поранених.

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Збройні сили Російської Федерації завдали ракетний удар по центральному району Сум. Вибух пошкодив школу та багатоквартирні будинки. Учні на момент прильоту встигли спуститись в укриття. Про це розповів глава Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у відео, опублікованому у Telegram-каналі установи.

Артюх повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по центру Сум. Зі слів керівника ОВА, вибухова хвиля зачепила багатоповерхівку та школу. На місці удару почалась пожежа: рятувальники гасять вогонь та роблять обхід квартир, щоб з'ясувати, чи є постраждалі. Інших деталей чиновник не розповів.

"Постраждало декілька багатоповерхівок. Та школа, діти знаходились в захисній споруді, зараз їх евакуювали, всі живі здорові", — сказав Артюх.

На відео, яке з'явилось у каналі Сумської ОВА, бачимо триповерховий будинок, ймовірно, школу: вибито рами на усьому фасаду, не залишилось жодного цілого вікна. У кадр потрапила сусідня дев'ятиповерхівка, у якій також пошкоджено балкони та вікна. На іншому записі — п'ятиповерхівка: димить мінімум у двох квартирах на 4-5 поверхах. Чути звуки швидкої допомоги, тріск полум'я, невеликі вибухи та шум машини рятувальників.

Удар РФ по Сумах — деталі

Додаткову інформацію оприлюднили у каналі Сумської міськради. Вказано, що від удару РФ 24 березня постраждав також медичний заклад. Наголошується, що загиблих немає. Людей з постраждалих будинків запрошують звернутись за допомогою у штаби, розміщені у садках 10 та 25, ідеться у дописі міськради.

У місцевому каналі News Sumy тим часом показали кадри, як з будинку виносять 3-5-річну дівчинку та біжать, ймовірно, до швидкої. Згідно з дописом, дитина отримала поранення і їй нададуть допомогу.

В.о. мера Сум Артем Кобзар повідомив, що від російського удару отримали поранення 28 осіб: 24 дорослих і 4 дітей.

У каналі Повітряних сил вказано, що о 15:01 у Сумській області оголосили тривогу через загрозу ударів керованих авіабомб, а за кілька годин до цього, близько 11 год, попереджали про загрозу балістики.

На момент публікації новини не повідомляли про поранених та загиблих.

Зазначимо, в ніч на 23 березня Київ постраждав від масованої атаки дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. Вибухи лунали у Деснянському, Подільському, Голосіївському, Дніпровському районах. Загинуло троє людей: батько з дочкою та жінка старшого віку. У Повітряних силах повідомили, що під час нічного удару росіяни застосували майже 150 безпілотників.

21 березня під ударом РФ опинилось Запоріжжя. Як повідомила Запорізька ОВА, внаслідок вибуху отримали пошкодження будинки, під руїнами загинула жінка. Ще шестеро людей — поранені і перебувають у лікарні, з них троє — у вкрай важкому стані, заявив глава ОВА Іван Федоров.

20 березня під наймасовішим з початку війни ударом РФ опинився Кропивницький. Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович підтвердив пошкодження кількох приватних та багатоквартирних будинків. На відео з місця подій показали кілька точок, в яких палало після прильоту.

Нагадуємо, 24 березня видання The Telegraph описало реакцію президента США Дональда Трампа на посилення ударів РФ по Україні.