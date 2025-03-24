Ракеты РФ ударили по центру Сум: пострадала школа, дети успели спрятаться, — ОВА (видео)

Удар российских средств поражения повредил школу и медучреждение, сообщил Сумской горсовет. Чиновники заверили, что погибших нет, но есть 28 раненых.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по центральному району Сум. Взрыв повредил школу и многоквартирные дома. Ученики на момент прилета успели спуститься в укрытие. Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в видео, опубликованном в Telegram-канале учреждения.

Артюх сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. По словам руководителя ОВА, взрывная волна задела многоэтажку и школу. На месте удара начался пожар: спасатели тушат огонь и делают обход квартир, чтобы выяснить, есть ли пострадавшие. Других деталей чиновник не рассказал.

"Пострадало несколько многоэтажек. И школа, дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуировали, все живы здоровы", — сказал Артюх.

На видео, которое появилось в канале Сумской ОГА, видим трехэтажный дом, вероятно, школу: выбиты рамы по всему фасаду, не осталось ни одного целого окна. В кадр попала соседняя девятиэтажка, в которой также повреждены балконы и окна. На другой записи — пятиэтажка: дымит минимум в двух квартирах на 4-5 этажах. Слышны звуки скорой помощи, треск пламени, небольшие взрывы и шум машины спасателей.

Удар РФ по Сумах — детали

Дополнительную информацию обнародовали в канале Сумского горсовета. Указано, что от удара РФ 24 марта пострадало также медицинское учреждение. Отмечается, что погибших нет. Людей из пострадавших домов приглашают обратиться за помощью в штабы, размещенные в садах 10 и 25, говорится в заметке горсовета.

В местном канале News Sumy тем временем показали кадры, как из дома выносят 3-5-летнюю девочку и несут, вероятно, в скорую. Согласно заметке, ребенок получил ранения и ему должны были оказать помощь.

И.о. мера Сум Артем Кобзар сообщил, что от российского удара получили ранения 28 людей: 24 взрослых и 4 детей.

В канале Воздушных сил указано, что в 15:01 в Сумской области объявили тревогу из-за угрозы ударов управляемых авиабомб, а за несколько часов до этого, около 11 часов, предупреждали об угрозе баллистики.

На момент публикации новости не сообщали о раненых и погибших.

Отметим, в ночь на 23 марта Киев пострадал от массированной атаки дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ. Взрывы раздавались в Деснянском, Подольском, Голосеевском, Днепровском районах. Погибли три человека: отец с дочерью и женщина старшего возраста. В Воздушных силах сообщили, что во время ночного удара россияне применили почти 150 беспилотников.

21 марта под ударом РФ оказалось Запорожье. Как сообщила Запорожская ОГА, в результате взрыва получили повреждения дома, под руинами погибла женщина. Еще шесть человек — ранены и находятся в больнице, из них трое — в крайне тяжелом состоянии, заявил глава ОГА Иван Федоров.

20 марта под самым массовым с начала войны ударом РФ оказался Кропивницкий. Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович подтвердил повреждения нескольких частных и многоквартирных домов. На видео с места событий показали несколько точек, в которых пылало после прилета.

Напоминаем, 24 марта издание The Telegraph описало реакцию президента США Дональда Трампа на усиление ударов РФ по Украине.