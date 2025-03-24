Кремль разрушает надежды на перемирие: Трампа злит продолжение ракетных и дроновых атак, — СМИ

Инсайдеры говорят, что президента США разочаровывает продолжение обстрелов, несмотря на согласие Украины и РФ на достижение частичного перемирия. В то же время другие близкие к Трампу источники говорят, что он готов ждать правильного соглашения и "доверяет процессу".

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Президент США Дональд Трамп был настроен оптимистично относительно переговоров в Саудовской Аравии о вероятном 30-дневном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры в российско-украинской войне. Однако некоторые близкие к американскому лидеру источники говорят, что его разочаровывает продолжение обстрелов и заявления Кремля о том, что мирное урегулирование только начинается и впереди "тяжелые переговоры". В то же время другие источники утверждают, что администрация Трампа остается спокойной и "доверяет" процессу, пишет The Telegraph.

Издание со ссылкой на инсайдеров отмечает, что Москва разрушает надежды Вашингтона на прекращение огня в Украине до Пасхи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков преуменьшил ожидания США относительно быстрого достижения перемирия, заявив, что встреча "только начинается" и впереди "тяжелые переговоры".

Журналисты пишут, что Белый дом стремится достичь перемирия до Пасхи 20 апреля. Однако Украина и Европа обеспокоены тем, что РФ "затягивает войну", чтобы выиграть время на поле боя.

Близкие к президенту Трампу источники вечером 23 марта сказали, что он готов ждать правильного соглашения, однако другие отметили, что он недоволен из-за продолжения ракетных и дроновых атак, несмотря на обещания обеих сторон достичь частичного перемирия.

"Он разочаруется, если они [Украина и Россия] будут продолжать бомбить инфраструктуру, инфраструктуру и энергетику", — отметил один из близких к администрации президента США инсайдеров.

В то же время ближайшие к Дональду Трампу источники говорят, что атмосфера в Белом доме остается спокойной и администрация Трампа "доверяет процессу", добавляют журналисты.

По словам авторов статьи, на выходных Дональд Трамп заверил, что усилия по остановке дальнейшей эскалации боевых действий остаются "в определенной степени под контролем", однако его слова были подорваны российской атакой на гражданскую инфраструктуру Украины. В частности во время атаки беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed" в ночь на 23 марта Россия убила в Киеве пятилетнюю девочку, ее отца и еще одного человека, 10 человек получили ранения — среди них 11-месячный ребенок.

Переговоры о прекращении огня в Украине: детали

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии 23 марта прошли переговоры Украины и США относительно вероятного частичного прекращения огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что на переговорном столе будут "предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры" и технические аспекты вероятного частичного перемирия.

24 марта СМИ сообщили о начале переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. В Белом доме сообщали, что основная цель встречи — достижение прекращения огня в Черном море. По информации медиа, стороны также обсудят возвращение похищенных Россией украинских детей и "линию контроля".