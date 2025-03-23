Россия применила большое количество ударных БПЛА против украинцев: последствия ночной атаки (фото)
В результате российской атаки, сообщили в Воздушных силах, пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области. Подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА.
В ночь на 23 марта россияне атаковали украинские города 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Противник, как отмечается, применил большее количество именно ударных БпЛА, по меньшей мере 122 единицы.
Подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА, а 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.
Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.
Киев
По информации Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась 5 ч. 13 мин. (с 20:39 по 01:52).
В результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей зафиксировано:
Подольский район:
- падение сбитого БПЛА в промзоне. Без разрушений.
- возгорание на 20 этаже жилого дома. Пожар ликвидирован.
Днепровский район:
- пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован.
- повреждение здания заведения общественного питания.
- падение обломков на многоэтажку.
- повреждение квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома: окно, пол и потолок.
Голосеевский район:
- падение обломков и возгорание в нежилой зоне — в 4-этажном офисно-складском здании, на площади 2000 кв. м., также возгорание металлического контейнера.
Деснянский район:
- падение обломков в лесопарковой полосе.
Шевченковский район:
- падение обломков в жилом квартале, повреждено 6 автомобилей.
В результате атаки 3 человека погибли, в том числе отец и его маленькая 5-летняя дочь. Еще 10 человек пострадали. Самому младшему пострадавшему в результате российской атаки всего 11 месяцев.
Киевская область
В результате атаки БпЛА в Бучанском районе травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. У пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс, сообщил глава КОВА Николай Калашник.
Также в Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе, а в Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.
Харьковская область
В селе Печенеги Чугуевского района два БпЛА попали в крышу админздания энергетической компании с последующим возгоранием кровли на площади 40 "квадратов", сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Также в Печенегах БПЛА попал в здание лицея. Повреждено остекление окон и дверей, разрушен подвесной потолок.
В селе Гениевка Чугуевского района в результате попадания БПЛА неустановленного типа поврежден частный дом.
Сумская область
По информации Сумской ОВА, в Ворожбянской громаде произошло попадание БпЛА, в результате чего повреждены нежилые помещения. Местная администрация добавила, что пострадавших в результате удара нет.
Черниговская область
В Варвинской громаде, как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, после попадания вражеского беспилотника произошел пожар. В частности полностью уничтожен жилой дом и баня. Повреждены соседние домохозяйства и несколько автомобилей.
В результате удара FPV-дроном в Сновской громаде загорелся нежилой дом. Также были попадания в Семеновской и Талалаевской сельской громадах.
Одесская область
Пограничникам удалось сбить два смертоносных БпЛА типа Shahed-131/136. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы. Отмечается, что от плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись на обломки и упали в море.
Донецкая область
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин дал общую картину последствий российских обстрелов.
Покровский район. В Доброполье повреждены 2 дома. В Покровске 3 человека погибли и 2 ранены.
Краматорский район. В Славянске ранен человек, повреждены 22 дома и 4 автомобиля. В Донецком Николаевской громады погиб человек, повреждены 3 многоэтажки и частный дом. В Краматорске ранен человек.
Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома и многоэтажка.
Напомним, вечером 22 марта российская армия ударила по Запорожской области управляемыми авиационными бомбами.
В ночь на субботу 22 марта россияне атаковали украинские города 179-ю ударными БпЛА. Больше всего от российской атаки пострадало Запорожье.