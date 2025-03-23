Россия применила большое количество ударных БПЛА против украинцев: последствия ночной атаки (фото)

В результате российской атаки, сообщили в Воздушных силах, пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области. Подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА.

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В ночь на 23 марта россияне атаковали украинские города 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Противник, как отмечается, применил большее количество именно ударных БпЛА, по меньшей мере 122 единицы.

Подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА, а 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

Киев

По информации Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась 5 ч. 13 мин. (с 20:39 по 01:52).

В результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей зафиксировано:

Подольский район:

падение сбитого БПЛА в промзоне. Без разрушений.

возгорание на 20 этаже жилого дома. Пожар ликвидирован.

Днепровский район:

пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован.

повреждение здания заведения общественного питания.

падение обломков на многоэтажку.

повреждение квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома: окно, пол и потолок.

Голосеевский район:

падение обломков и возгорание в нежилой зоне — в 4-этажном офисно-складском здании, на площади 2000 кв. м., также возгорание металлического контейнера.

Деснянский район:

падение обломков в лесопарковой полосе.

Шевченковский район:

падение обломков в жилом квартале, повреждено 6 автомобилей.

В результате атаки 3 человека погибли, в том числе отец и его маленькая 5-летняя дочь. Еще 10 человек пострадали. Самому младшему пострадавшему в результате российской атаки всего 11 месяцев.

Киевская область

В результате атаки БпЛА в Бучанском районе травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. У пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс, сообщил глава КОВА Николай Калашник.

Также в Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе, а в Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.

Харьковская область

В селе Печенеги Чугуевского района два БпЛА попали в крышу админздания энергетической компании с последующим возгоранием кровли на площади 40 "квадратов", сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Также в Печенегах БПЛА попал в здание лицея. Повреждено остекление окон и дверей, разрушен подвесной потолок.

В селе Гениевка Чугуевского района в результате попадания БПЛА неустановленного типа поврежден частный дом.

Сумская область

По информации Сумской ОВА, в Ворожбянской громаде произошло попадание БпЛА, в результате чего повреждены нежилые помещения. Местная администрация добавила, что пострадавших в результате удара нет.

Черниговская область

В Варвинской громаде, как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, после попадания вражеского беспилотника произошел пожар. В частности полностью уничтожен жилой дом и баня. Повреждены соседние домохозяйства и несколько автомобилей.

В результате удара FPV-дроном в Сновской громаде загорелся нежилой дом. Также были попадания в Семеновской и Талалаевской сельской громадах.

Одесская область

Пограничникам удалось сбить два смертоносных БпЛА типа Shahed-131/136. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы. Отмечается, что от плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись на обломки и упали в море.

Донецкая область

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин дал общую картину последствий российских обстрелов.

Покровский район. В Доброполье повреждены 2 дома. В Покровске 3 человека погибли и 2 ранены.

Краматорский район. В Славянске ранен человек, повреждены 22 дома и 4 автомобиля. В Донецком Николаевской громады погиб человек, повреждены 3 многоэтажки и частный дом. В Краматорске ранен человек.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома и многоэтажка.

Напомним, вечером 22 марта российская армия ударила по Запорожской области управляемыми авиационными бомбами.

В ночь на субботу 22 марта россияне атаковали украинские города 179-ю ударными БпЛА. Больше всего от российской атаки пострадало Запорожье.