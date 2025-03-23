Росія застосувала велику кількість ударних БПЛА проти українців: наслідки нічної атаки (фото)

Внаслідок російської атаки, повідомили у Повітряних силах, постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області. Підтверджено збиття 97 ударних БпЛА.

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У ніч на 23 березня росіяни атакували українські міста 147-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Противник, як наголошується, застосував більшу кількість саме ударних БпЛА, щонайменше 122 одиниці.

Підтверджено збиття 97 ударних БпЛА, а 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.

Київ

За інформацією Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога у столиці тривала 5 год. 13 хв. (з 20:39 по 01:52).

Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

Подільський район:

падіння збитого БпЛА в промзоні. Без руйнувань.

загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

Дніпровський район:

пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

пошкодження будівлі закладу громадського харчування.

падіння уламків на багатоповерхівку.

пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку: вікно, підлогу та стелю.

Голосіївський район:

падіння уламків та займання в нежитловій зоні — в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.

Деснянський район:

падіння уламків в лісопарковій смузі.

Шевченківський район:

падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.

Внаслідок атаки 3 людини загинули, у тому числі батько та його маленька 5-річна донька. Ще 10 людей постраждали. Наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки лише 11 місяців.

Київська область

Унаслідок атаки БпЛА у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. У постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес, повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

Також у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі, а у Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.

Харківська область

У селі Печеніги Чугуївського району два БпЛА влучили в дах адмінбудівлі енергетичної компанії з подальшим загорянням покрівлі на площі 40 "квадратів", повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Також у Печенігах БПЛА влучив в будівлю ліцею. Пошкоджено скління вікон і дверей, зруйнована підвісна стеля.

У селі Геніївка Чугуївського району внаслідок влучання БПЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

Сумська область

За інформацією Сумської ОВА, у Ворожбянській громаді сталося влучання БпЛА, внаслідок чого пошкоджено нежитлові приміщення. Місцева адміністрація додала, що постраждалих внаслідок удару немає.

Чернігівська область

У Варвинській громаді, як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, після влучання ворожого безпілотника сталася пожежа. Зокрема вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок.

Внаслідок удару FPV-дроном у Сновській громаді зайнявся нежитловий будинок. Також були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.

Одеська область

Прикордонникам вдалося збити два смертоносних БпЛА типу Shahed-131/136. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Зазначається, що від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілись на уламки та впали в море.

Донецька область

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін дав загальну картину наслідків російських обстрілів.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 будинки. У Покровську 3 людини загинули і 2 поранено.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 22 будинки і 4 автівки. У Донецькому Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок. У Краматорську поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.

Нагадаємо, увечері 22 березня російська армія вдарила по Запорізькій області керованими авіаційними бомбами.

У ніч на суботу 22 березня росіяни атакували українські міста 179-ма ударними БпЛА. Найбільше від російської атаки постраждало Запоріжжя.