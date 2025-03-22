Росіяни вночі атакували Україну ударними БПЛА: є загиблі та поранені (фото, відео)

Найбільше від російської атаки ударними безпілотниками постраждало Запоріжжя. У місті загинуло троє людей, 13 осіб поранено.

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У ніч на суботу 22 березня росіяни атакували українські міста 179-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Наразі підтверджено збиття 100 ударних БпЛА на півдні, півночі та в центрі країни. Окрім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, а також Харківська, Сумська та Київська області.

Запорізька область

Росіяни атакували обласний центр дванадцятьма БпЛА. Як повідомили у поліції, станом на 07:30 кількість поранених унаслідок дронової атаки становить 13 осіб, серед них немовля. Загинули 41-річний чоловік та його 14-річна донька.

Пізніше рятувальники уточнили, що загинула 17-річна дівчина.

У результаті російського удару за однією адресою сталася руйнація житлового будинку, ще два частково зруйновано. Рятувальники евакуювали до карети швидкої 17-річну дівчину для проведення реанімаційних дій. На жаль, вона померла від травм несумісних з життям.

Одночасно з-під уламків врятували чоловіка, якому надзвичайники звільнили дихальні шляхи та передали лікарям. Пізніше з-під завалів деблокували тіло людини без ознак життя, який виявився батьком дівчини.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, вранці у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.

Загалом пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, 1 приватний будинок, будівля дитячого садка та заклад харчування.

Харківська область

Поліція Харківської області інформує, що під обстрілами ЗС РФ перебували Куп'янський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, приміщення будинку культури, агропідприємство.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складську будівлю агрофірми у с. Кирилівка Чугуївського р-ну.

Сумська область

За інформацією обласної ОВА, вранці та вночі БПЛА атакували Буринську та Шосткинську громади.

У Краснопіллі три безпілотники впали на вулиці та не вибухнули. Про це повідомила в.о. голови Краснопільської Ірина Юхта.

Київська область

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА й 36 з них було знищено розрахунками ППО, повідомили у міській військовій адміністрації. Решта, як наголошується, локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Без постраждалих.

Київська обласна військова адміністрація своєю чергою повідомляє, що в регіоні працювали сили ППО й є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загоряння травяного настилу та лісу. Пожежі було оперативно ліквідовані.

Також падіння уламків фіксувалися на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.

Нагадаємо, увечері 21 березня росіяни атакували Київ. У столиці пролунала серія вибухів.

Також стало відомо, що російська армія змінила тактику та почала бити по українських містах більшою кількістю озброєння. Зокрема під такою атакою 20 березня опинилося місто Кропивницький.