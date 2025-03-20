РФ атакувала Кропивницький "шахедами": місто у вогні, розбомблені житлові будинки, деталі

"Укрзалізниця" змінила рух поїздів через обстріл Кропивницького. У місті пролунали близько 30 потужних вибухів, атака тривала близько двох годин поспіль.

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У ніч проти 20 березня російські окупаційні війська масовано атакували дронами Кропивницький. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка", — написав Райкович.

Він попросив мешканців міста не панікувати та перебувати у безпечних місцях.

Кореспондентка Фокусу повідомила, що вибухи у Кропивницькому лунали один за одним. Люди боялись виходити з власних домівок. За різними підрахунками у місті пролунало понад 30 вибухів.

Водночас у місцевих телеграм-каналах публікують відео з наслідками російської атаки.

"В місті багато пожеж цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленнях місцевих пабліків.

"Укрзалізниця" змінила рух поїздів через обстріл Кропивницького

"Внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини маємо пошкодження інфраструктури", — заявили в "Укрзалізниці".

З міркувань безпеки перевізник змінив маршрут руху для низки поїздів:

№53 Дніпро — Одеса;

№92/60 Одеса — Харків/Краматорськ;

№7 Харків — Одеса;

№128 Львів — Запоріжжя;

№52 Одеса — Запоріжжя.

"Прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше 3 годин, за що ми заздалегідь перепрошуємо. При цьому жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами", — зазначили в компанії.

Там також повідомили, що рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури.

"Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково", — наголосили в "Укрзалізниці".

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки не було.

Нагадаємо, 18 березня уламки дрона ЗС РФ впали у дворі київської школи.

У ніч на 16 березня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по Чернігову.