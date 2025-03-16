Зруйновані квартири та пошкоджені автівки: наслідки нічної атаки на Чернігів (фото, відео)

Рятувальники продовжують розбирати завали у Чернігові після атаки російських БПЛА. Влучання було зафіксовано у двох районах міста.

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У Чернігові всю ніч тривала ліквідація наслідків нічної атаки "шахедів". Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його інформацію, команда рятувальників розбирає зруйновані конструкції п'ятиповерхівки. Також на місці влучання працюють піротехніки ДСНС.

Як повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, влучання російських дронів було зафіксовано у двох районах міста. Один з них влучив в пʼятиповерхівку, частково зруйнувавши два поверхи, а інший пошкодив два приватні будинки.

У ДСНС додали, що було пошкоджено 3 автівки, які стояли припаркованими поряд із будинком.

Внаслідок удару було завалено дві квартири. Рятувальники, які отримали доступ до приміщень, евакуювали одну літню жінку. Інших постраждалих не виявлено.

Як повідомили у поліції, поряд з місцем влучання у багатоповерхівку розгорнуто роботу Пункту Незламності, діє штаб ліквідації наслідків атаки, куди громадяни можуть звернутися по допомогу.

Скільки БПЛА атакували Україну вночі

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 16 березня 2025 року росіяни атакували українські міста 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Підтверджено збиття 47 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. При цьому 33 безпілотники-імітатори було локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували українські міста двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма БпЛА різних типів. У Чернігові БПЛА влучив біля дев'ятиповерхової житлової будівлі.

Також Фокус писав, що після російського авіаудару по Костянтинівці під руїнами опинилося подружжя. Співробітники ДСНС і Нацполіції дістали чоловіка, а пошуки його дружини тривали майже 20 годин.