Росіяни атакують Україну "Шахедами": в одному з міст є влучання у житловий будинок (фото)

У багатоповерховій житловій будівлі знесено два верхніх поверхи, на місці зайнялася пожежа. Під атакою також опинився приватний житловий сектор.

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Ввечері 15 березня росіяни запустили по українських областях ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Під обстрілом опинилося місто Чернігів, де внаслідок атаки зруйновано кілька поверхів житлового будинку. Фокус зібрав інформацію щодо вечірньої атаки по місту.

Близько 22:00 години вечора Повітряні сили України у своєму Telegram-каналі оголосили про загрозу ударних БпЛА для Чернігова.

Через декілька хвилин у місті пролунали вибухи. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок атаки є влучання по місту: удар припав на житловий сектор, зокрема руйнувань зазнав п'ятиповерховий будинок.

Невдовзі Брижинський додав, що "Шахеди" вдарили по двох районах Чернігова. В одному під атакою була вищезгадана багатоповерхівка, в іншому росіяни пошкодили два приватних будинки.

У ДСНС показали перші наслідки вечірньої атаки по місту.

За повідомленням обласної військової адміністрації, внаслідок атаки зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці.

"Ворог уразив пʼятиповерхівку, зруйновано 2 верхніх поверхи", — йдеться у повідомленні.

Близько 23:30 години Брижинський зазначив, що внаслідок атаки у багатоповерхівці під завалами опинилися дві квартири, доступ до них був обмежений.

Невдовзі рятувальники дісталися до цих осель. На щастя, постраждалих внаслідок атаки не виявлено. З однієї із квартир оперативні служби евакуювали літню жінку.

Близько 23:40 у ДСНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати. На місці розгорнули діяльність пункту незламності, рятувальна операція триває.

ДСНС: локалізація пожежі

Нагадаємо, уночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами". Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, у кількох містах внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням. Деталі з'ясовував Фокус.

Також 14 березня росіяни обстріляли Кривий Ріг балістичними ракетами. Під ударом опинився житловий квартал — цивільні будинки, об'єкти бізнесу, зокрема місцевий караоке-ресторан. Серед постраждалих внаслідок атаки двоє дітей, наймолодшому всього 2 роки.