Россияне атакуют Украину "Шахедами": в одном из городов есть попадание в жилой дом (фото)

В многоэтажном жилом здании снесены два верхних этажа, на месте загорелся пожар. Под атакой также оказался частный жилой сектор.

Related video

Вечером 15 марта россияне запустили по украинским областям ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Под обстрелом оказался город Чернигов, где в результате атаки разрушено несколько этажей жилого дома. Фокус собрал информацию о вечерней атаке по городу.

Около 22:00 часов вечера Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале объявили об угрозе ударных БпЛА для Чернигова.

Через несколько минут в городе раздались взрывы. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки есть попадание по городу: удар пришелся на жилой сектор, в частности разрушениям подвергся пятиэтажный дом.

Вскоре Брижинский добавил, что "Шахеды" ударили по двум районам Чернигова. В одном под атакой была вышеупомянутая многоэтажка, в другом россияне повредили два частных дома.

В ГСЧС показали первые последствия вечерней атаки по городу.

По сообщению областной военной администрации, в результате атаки разрушено несколько этажей в многоэтажке.

"Враг поразил пятиэтажку, разрушены 2 верхних этажа", — говорится в сообщении.

Около 23:30 часов Брижинский отметил, что в результате атаки в многоэтажке под завалами оказались две квартиры, доступ к ним был ограничен.

Вскоре спасатели добрались до этих домов. К счастью, пострадавших в результате атаки не обнаружено. Из одной из квартир оперативные службы эвакуировали пожилую женщину.

Около 23:40 в ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. На месте развернули деятельность пункта несокрушимости, спасательная операция продолжается.

ГСЧС: локализация пожара

Напомним, ночью с 14 на 15 марта россияне массированно атаковали Украину "Шахедами". Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, в нескольких городах в результате обстрелов возникли проблемы с электроснабжением. Детали выяснял Фокус.

Также 14 марта россияне обстреляли Кривой Рог баллистическими ракетами. Под ударом оказался жилой квартал — гражданские дома, объекты бизнеса, в частности местный караоке-ресторан. Среди пострадавших в результате атаки двое детей, самому младшему всего 2 года.