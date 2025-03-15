ВС РФ атакуют Украину "Шахедами": под ударом энергетические объекты, что известно

В регионах прогремели взрывы, зафиксированы попадания вражеских дронов. Также в результате атаки зафиксировано полное обесточивание одного из городов.

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Вечером 14 марта и после полуночи российская армия атакует украинские регионы ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы прогремели в разных городах, работает противовоздушная оборона. В очередной раз враг пытается нанести вред украинской энергетике. Фокус собрал информацию о дроновую атаку по Украине сегодня.

Одесская область

Около 21:15 часов Воздушные силы Украины сообщили об угрозе ударных дронов для Одесской области. "Шахеды" двигались из Черного моря в направлении областного центра.

Вскоре в Одессе и Черноморске прогремела серия взрывов.

Глава Одесской военной областной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки по региону зафиксировано полное обесточивание города Черноморск.

"В результате удара, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, полностью обесточен город Черноморск", — написал глава ОГА.

Он добавил, что в городе разворачиваются пункты несокрушимости, а оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела. О погибших или пострадавших в результате ударов по Одессе и Черноморску пока информации нет.

Сумская область

Также вечером 14 марта россияне атаковали ударными дронами Сумы. Под атакой оказалась критическая инфраструктура города.

"Враг осуществляет массированную атаку с применением БПЛА на объекты критической инфраструктуры города Сумы", — сообщили в ОВА.

В мэрии отметили, что в результате российской атаки по городу зафиксированы перебои с электроснабжением. Граждан также предупредили о вероятных проблемах с водой.

Кроме того, взрывы прогремели и в Киеве и области. Предварительно, работала противовоздушная оборона по вражеским дронам, которые двигались с северо-восточного направления.

Около 00:50 часов 15 марта снова прогремели взрывы в Одесской области: область атаковали новые группы вражеских беспилотников с Черного моря.

Сейчас вражеская атака "Шахедов" по Украине продолжается, воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Скриншот | карта воздушных тревог

Напомним, вечером 14 марта россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами, под ударом были гражданские объекты.

Ночью 12 марта стало известно, что россияне обстреляли Одесский морской порт.