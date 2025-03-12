РФ ударила по Одесскому морскому порту: ракетой убило трех сирийцев и украинца (видео)

Из-за российской атаки повреждено гражданское судно, которое загружало пшеницу для экспорта. Разрушениям также подвергся 35-й причал Одесского морского порта.

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Вечером 11 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту, в результате которого погибли четыре человека — работники гражданского судна. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), но впоследствии удалила свое сообщение.

"Сегодня, 11 марта, в 20:17 российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесскому морскому порту. Зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалом", — говорилось в сообщении.

В АМПУ уточнили, что в результате российской атаки погибли четыре члена экипажа иностранного судна MJ Pinar, среди которых трое — сирийцы и один украинец. Еще один моряк получил ранения. Также пострадал сотрудник вочманской компании, который находился на борту.

"Судно MJ Pinar в момент удара загружало пшеницу для экспорта", — отметили в пресс-службе.

В результате ракетной атаки зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории Одесского морского порта, в частности:

причал №35;

зерновая галерея терминала ООО "Бруклин-Киев";

четыре силоса для хранения зерна.

"На месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас оцениваются масштабы разрушений и уточняется информация о пострадавших", — отметили в АМПУ.

Пост АМПУ Фото: Скриншот

Напомним, вечером 8 марта ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья, в результате чего в городе возникли проблемы с подачей газа и тепла.

Поздно вечером 7 марта ВС РФ обстреляли жилые дома города Доброполье в Донецкой области.