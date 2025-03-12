РФ вдарила по Одеському морському порту: ракетою вбило трьох сирійцев та українця (відео)

Через російську атаку пошкоджене цивільне судно, яке завантажувало пшеницю для експорту. Руйнувань також зазнав 35-й причал Одеського морського порту.

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Ввечері 11 березні ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеському морському порту, внаслідок якого загинули четверо осіб — працівників цивільного судна. Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ), але згодом видалила свій допис.

"Сьогодні, 11 березня, о 20:17 російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеському морському порту. Зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м та 35-м причалом", — йшлося у повідомленні.

В АМПУ уточнили, що внаслідок російської атаки загинули чотири члени екіпажу іноземного судна MJ Pinar, серед яких троє — сирійці та один українець. Ще один моряк отримав поранення. Також постраждав співробітник вочманської компанії, який перебував на борту.

"Судно MJ Pinar у момент удару завантажувало пшеницю для експорту", — зазначили у пресслужбі.

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території Одеського морського порту, зокрема:

причал №35;

зернова галерея терміналу ТОВ "Бруклін-Київ";

чотири силоси для зберігання зерна.

"На місці події працюють екстрені служби. Наразі оцінюються масштаби руйнувань та уточнюється інформація про постраждалих", — наголосили в АМПУ.

Пост АМПУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, надвечір 8 березня ЗС РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого у місті виникли проблеми з подачею газу та тепла.

Пізно увечері 7 березня ЗС РФ обстріляли житлові будинки міста Добропілля на Донеччині.