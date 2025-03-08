Удар по Добропіллю: росіяни влучили по житлових будинках, є загиблі та поранені (фото)

Під ударом на Донеччині опинилися житлові багатоповерхівки, щонайменше 15 людей зазнали поранень, є загиблі.

Related video

Пізно увечері 7 березня ЗС РФ обстріляли місто Добропілля Покровського району Донецької області. У місті та в районі пролунала серія потужних вибухів, на місці влучень зайнялася пожежа. Фокус зібрав інформацію щодо російської атаки по Донеччині.

Близько 21:00 години у Добропіллі пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про те, що у будинках посипалися вікна, також біля місцевого стадіону посипалося скління. Невдовзі на території Добропільської територіальної громади почалися проблеми із інтернетом: через удари в центрі міста обірвані магістралі передачі зв'язку.

Близько 22:00 години у місті знову було гучно. За попередньою інформацією місцевого Telegram-каналу, по Добропіллю росіяни били касетними боєприпасами.

Скріншот | допис місцевого каналу

Невдовзі голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у своєму Telegram-каналі про перші наслідки обстрілу міста. За його словами, загинуло 4 людей та ще 18 поранені. Через удари російської армії ушкоджено 4 житлові багатоповерхівки.

Через деякий час з'явилася оновлена інформація про наслідки ворожої атаки по місту. Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок ударів.

Голова ОВА також уточнив, що поранених 15, а не 18. Однак це не остаточна кількість жертв, ліквідація наслідків атаки уточнюється. Також немає офіційної інформації щодо типу озброєння, яке застосували ЗС РФ для ударів по мирному місту.

На місці влучань продовжують працювати рятувальники, медики та інші оперативні служби. Місцева влада нагадує мешканцям регіону, що не потрібно наражати себе на небезпеку та вчасно евакуюватися за можливості із небезпечних районів.

Нагадаємо, уночі 7 березня росіяни завдали комбінованого ракетного обстрілу по Україні балістикою та крилатими ракетами типу "Калібр". Під комбінованою атакою опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Під ранок атака продовжилася, росіяни запустили по Україні крилаті ракети Х-101, якими продовжили бити по газовій інфраструктурі кількох областей, зокрема Тернополя, де зафіксовані влучання та пожежа.