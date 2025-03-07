ЗС РФ атакували Україну "Калібрами" та балістикою: під атакою були енергетичні об'єкти, що відомо

Росіяни обстріляли українські регіони крилатими ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням, вибухи пролунали у різних областях, активно працювала протиповітряна оборона.

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Уночі 7 березня російська армія атакувала Україну ракетами різного типу, під ударом опинилася низка областей. Пролунали вибухи в Одеській, Харківській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській областях, під атакою вкотре опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури України. Фокус зібрав інформацію про комбінований обстріл.

Близько 03:40 години у південних, східних, центральних та частині північних областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про пуск крилатих ракет типу "Калібр", що заходили у повітряний простір України через акваторію Чорного моря.

Невдовзі пролунали вибухи в Одесі, попередньо, на місто заходило декілька крилатих ракет.

Близько 04:00 години повітряну тривогу було оголошено уже по всій території України. Крилаті ракети рухалися із південного напрямку у бік центральних та східних областей.

Ракети рухалися у напрямку Полтавської та Сумської областей. Невдовзі також для східних регіонів додалася небезпека через застосування ворогом балістичних ракет, як повідомляли моніторингові канали та Telegram-канал Повітряних сил України.

Канали повідомили, що під комбінованою атакою на Полтавщині та Сумщині опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема газової.

Невдовзі крилаті ракети змінили напрямок і рухалися у бік західних областей. Через Вінницьку "Калібри" прямували у бік Хмельниччини, де об 04:18 пролунали вибухи.

Частина крилатих ракет полетіла у бік Тернопільської та Івано-Франківської областей. У районі Тернополя пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Об 04:35 моніторингові канали повідомили про дорозвідку повітряного простору на наявність "Калібрів".

Офіційної інформації щодо комбінованої атаки поки що немає, наслідки з'ясовуються. Паралельно у повітряному просторі фіксують рух ударних безпілотників типу "Шахед".

Нагадаємо, увечері 6 березня російська армія атакувала Одесу "Шахедами". Пролунали вибухи у передмісті, ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури внаслідок атаки.

Також увечері 6 березня та уночі 7 березня тимчасово окупований Крим атакували українські дрони. Під ударом були зокрема військові аеродроми та місто Севастополь.