ВС РФ атаковали Украину "Калибрами" и баллистикой: под атакой были энергетические объекты, что известно

Россияне обстреляли украинские регионы крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением, взрывы прозвучали в разных областях, активно работала противовоздушная оборона.

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Ночью 7 марта российская армия атаковала Украину ракетами разного типа, под ударом оказался ряд областей. Прозвучали взрывы в Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской областях, под атакой в очередной раз оказались объекты энергетической инфраструктуры Украины. Фокус собрал информацию о комбинированном обстреле.

Около 03:40 часов в южных, восточных, центральных и части северных областей была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали о пуске крылатых ракет типа "Калибр", которые заходили в воздушное пространство Украины через акваторию Черного моря.

Вскоре прогремели взрывы в Одессе, предварительно, на город заходило несколько крылатых ракет.

Около 04:00 часов воздушная тревога была объявлена уже по всей территории Украины. Крылатые ракеты двигались с южного направления в сторону центральных и восточных областей.

Ракеты двигались в направлении Полтавской и Сумской областей. Вскоре также для восточных регионов добавилась опасность из-за применения врагом баллистических ракет, как сообщали мониторинговые каналы и Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Каналы сообщили, что под комбинированной атакой на Полтавщине и Сумщине оказались объекты энергетической инфраструктуры, в частности газовой.

Вскоре крылатые ракеты изменили направление и двигались в сторону западных областей. Через Винницкую "Калибры" направлялись в сторону Хмельницкой области, где в 04:18 раздались взрывы.

Часть крылатых ракет полетела в сторону Тернопольской и Ивано-Франковской областей. В районе Тернополя прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона.

В 04:35 мониторинговые каналы сообщили о доразведке воздушного пространства на наличие "Калибров".

Официальной информации о комбинированной атаке пока нет, последствия выясняются. Параллельно в воздушном пространстве фиксируют движение ударных беспилотников типа "Шахед".

Напомним, вечером 6 марта российская армия атаковала Одессу "Шахедами". Прозвучали взрывы в пригороде, поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате атаки.

Также вечером 6 марта и ночью 7 марта временно оккупированный Крым атаковали украинские дроны. Под ударом были в частности военные аэродромы и город Севастополь.