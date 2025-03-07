Крым атаковали украинские дроны: под ударом был Севастополь и военные аэродромы (видео)
Несколько групп украинских беспилотников атаковали временно оккупированный полуостров несколькими волнами. Россияне слышали громкие "хлопки" в разных районах, также была объявлена тревога из-за угрозы ударов ракетами типа "Нептун".
Вечером 6 марта и после полуночи 7 марта временно оккупированный Крым атаковали украинские дроны. В местных Telegram-каналах сообщали о громких взрывах в районе Севастополя, Бахчисарая, под ударом также были российские военные аэродромы Бельбек и Саки. Фокус собрал информацию о ночной атаке беспилотников по Крыму.
Около 22:00 часов 6 марта в Крыму оккупационные власти объявили о воздушной тревоге, мониторинговые каналы сообщили о движении неизвестных дронов через регион. Вскоре серия взрывов прогремела в Севастополе.
Вскоре российские военные сообщили об угрозе применения украинских противокорабельных крылатых ракет Р-360 "Нептун". Ракетную опасность объявили для всей западной части Крыма и для Севастополя.
Параллельно регион продолжили атаковать украинские дроны. Несколько взрывов прогремело в районе военного аэродрома Саки, а также вблизи аэропорта Бельбек — авиабазы Воздушно-космических сил России на временно оккупированном полуострове с 2014 года.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал взрывы, которые слышали жители города. По его словам, над морем российская противовоздушная оборона сбила украинские дроны.
Вскоре Развожаев сообщил, что никакие гражданские объекты в районе Севастополя не пострадали, а российская армия якобы полностью отразила атаку украинских дронов.
"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — написал оккупационный губернатор.
В то же время взрывы в районе военных аэродромов пока российские власти во временно оккупированном Крыму не комментировали. Мониторинговые каналы сообщают, что атака по полуострову продолжается.
Напомним, недавно украинские дроны массированно атаковали временно оккупированный Крым. Россияне назвали атаку "самой массированной за последнее время". Подробнее о ней Фокус писал 26 февраля.
Также на днях в Крыму загорелся радар С-300/С-400 ВС РФ, который фиксировал цели аж от украинского Запорожья. Событие произошло 4 марта.