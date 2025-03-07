Крым атаковали украинские дроны: под ударом был Севастополь и военные аэродромы (видео)

Несколько групп украинских беспилотников атаковали временно оккупированный полуостров несколькими волнами. Россияне слышали громкие "хлопки" в разных районах, также была объявлена тревога из-за угрозы ударов ракетами типа "Нептун".

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Вечером 6 марта и после полуночи 7 марта временно оккупированный Крым атаковали украинские дроны. В местных Telegram-каналах сообщали о громких взрывах в районе Севастополя, Бахчисарая, под ударом также были российские военные аэродромы Бельбек и Саки. Фокус собрал информацию о ночной атаке беспилотников по Крыму.

Около 22:00 часов 6 марта в Крыму оккупационные власти объявили о воздушной тревоге, мониторинговые каналы сообщили о движении неизвестных дронов через регион. Вскоре серия взрывов прогремела в Севастополе.

Скриншот | сообщение россиян

Вскоре российские военные сообщили об угрозе применения украинских противокорабельных крылатых ракет Р-360 "Нептун". Ракетную опасность объявили для всей западной части Крыма и для Севастополя.

Скриншот | сообщение россиян

Параллельно регион продолжили атаковать украинские дроны. Несколько взрывов прогремело в районе военного аэродрома Саки, а также вблизи аэропорта Бельбек — авиабазы Воздушно-космических сил России на временно оккупированном полуострове с 2014 года.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал взрывы, которые слышали жители города. По его словам, над морем российская противовоздушная оборона сбила украинские дроны.

Скриншот | сообщение Развожаева

Вскоре Развожаев сообщил, что никакие гражданские объекты в районе Севастополя не пострадали, а российская армия якобы полностью отразила атаку украинских дронов.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — написал оккупационный губернатор.

В то же время взрывы в районе военных аэродромов пока российские власти во временно оккупированном Крыму не комментировали. Мониторинговые каналы сообщают, что атака по полуострову продолжается.

Скриншот | сообщение

Напомним, недавно украинские дроны массированно атаковали временно оккупированный Крым. Россияне назвали атаку "самой массированной за последнее время". Подробнее о ней Фокус писал 26 февраля.

Также на днях в Крыму загорелся радар С-300/С-400 ВС РФ, который фиксировал цели аж от украинского Запорожья. Событие произошло 4 марта.