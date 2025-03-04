"Видел" цели аж над Запорожьем: в Крыму загорелся радар С-300/С-400 ВС РФ (видео)

В течение первых месяцев 2025 года ВС РФ могли потерять два радара 96Л6Е, которые являются частью комплексов ПВО С-300/С-400. Один взорвали ракетами HIMARS, второй — сгорел сам.

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Днем 4 марта рядом с Евпаторией на временно оккупированном Крымском полуострове загорелась военная машина Вооруженных сил Российской Федерации. Машина входила в состав комплекса противовоздушной обороны С-300/С-400 и перевозила радар, который способен обнаруживать цели аж над Запорожьем. Об инциденте в Крыму написали в анонимном Telegram-канале "Крымский ветер".

Сообщение о возгорании появилось в сети в 12:43 4 марта. Авторы канала заявили, что горит радиолокационная станция комплекса ПВО. Станция — на грузовике, который загорелся на Евпаторийском шоссе неподалеку от Сак, говорится в заметке. На видео видно пламя, которое полностью охватило кабину "тягача". Какие причины пожара, активисты из Telegram-канала не знают.

В крымских пабликах и в канале так называемого губернатора Крыма Михаила Развожаева не нашлось комментариев относительно инцидента между Саками и Евпаторией. Кроме того, о событии не написали в канале АТЕШ, который рассказывает о деятельности сил сопротивления на оккупированных территориях.

Оружие РФ — детали

Отметим, Фокус писал о комплексах С-300/С-400, которые ВС РФ установили, в частности, в Крыму. В состав комплексов входит радар РЛС 96Л6Е — оборудование, способное обнаруживать цели на любой высоте на максимальном расстоянии около 300 км. Если комплекс ПВО установлен возле Саков, то он может "видеть" объекты, расположенные в районе Запорожья, Кривого Рога, Николаева и Одессы. Один из таких радаров уничтожили в январе с помощью HIMARS, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Оружие РФ — всевысотный обнаружитель, радар 96Л6Е

В 2024 году Силы обороны несколько раз отчитывались об ударах средств поражения по российским средствам ПВО в Крыму. Один из ударов произошел 24 мая. Жители Крымского полуострова жаловались на взрывы в восьми точках, расположенных возле военных баз РФ: под Джанкоем, Евпаторией, Саками, Новофедоровкой, Симферополем, Бельбеком, Алуштой и Ялтой.

Во время атак Украина могла применить ракеты ATACMS, которые, среди прочего, взорвали узел дальней космической связи под Алуштой. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии четырех ракет. Аналитики проекта DeepState объяснили, что указанного количества ракет мало для уничтожения, но достаточно для повреждения, и предположили, что речь идет о "звездных войнах" в пользу США.

16 июля издание "Крым. Реалии" посчитало, сколько российских средств ПВО Украина уничтожила в течение первых летних недель. Подсчеты показали, что удалось взорвать 15 военных объектов ВС РФ.

Напоминаем, 20 января издание Welt подсчитало, сколько объектов нефтяной отрасли РФ пострадало от ударов ВСУ в течение трех первых недель 2025 года.