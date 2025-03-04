"Бачив" цілі аж над Запоріжжям: у Криму загорівся радар С-300/С-400 ЗС РФ (відео)

Протягом перших місяців 2025 року ЗС РФ могли втратити два радари 96Л6Е, які є частиною комплексів ППО С-300/С-400. Один підірвали ракетами HIMARS, другий — згорів сам.

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Вдень 4 березня поруч з Євпаторією на тимчасово окупованому Кримському півострові загорілась військова машина Збройних сил Російської Федерації. Машина входила до складу комплексу протиповітряної оборони С-300/С-400 та перевозила радар, який здатний виявляти цілі аж над Запоріжжям. Про інцидент в Криму написали в анонімному Telegram-каналі "Крымский ветер".

Повідомлення про займання з'явилось у мережі о 12:43 4 березня. Автори каналу заявили, що палає радіолокаційна станція комплексу ППО. Станція — на вантажівці, яка загорілась на Євпаторійському шосе неподалік від Сак, ідеться у дописі. На відео видно полум'я, яке повністю охопило кабіну "тягача". Які причини пожежі, активісти з Telegram-каналу не знають.

У кримських пабліках та у каналі так званого губернатора Криму Михайла Развожаєва не відшукалось коментарів щодо інциденту між Саками та Євпаторією. Крім того, про подію не написали у каналі АТЕШ, який розповідає про діяльність сил спротиву на окупованих територіях.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про комплекси С-300/С-400, які ЗС РФ встановили, зокрема, в Криму. До складу комплексів входить радар РЛС 96Л6Е — устаткування, здатне виявляти цілі на будь-якій висоті на максимальній відстані близько 300 км. Якщо комплекс ППО встановлений біля Саків, то він може "бачити" об'єкти, розташовані в районі Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси. Один з таких радарів знищили у січні за допомогою HIMARS, повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Зброя РФ - всевисотний виявляч, радар 96Л6Е

У 2024 році Сили оборони кілька разів звітували про удари засобів ураження по російських засобах ППО в Криму. Один з ударів стався 24 травня. Жителі Кримського півострова скаржились на вибухи у восьми точках, розташованих біля військових баз РФ: під Джанкоєм, Євпаторією, Саками, Новофедорівкою, Сімферополем, Бельбеком, Алуштою та Ялтою.

Під час атак Україна могла застосувати ракети ATACMS, які, серед іншого, підірвали вузол дальнього космічного зв'язку під Алуштою. Міноборони РФ відзвітувало про начебто збиття чотирьох ракет. Аналітики проєкту DeepState пояснили, що вказаної кількості ракет замало для знищення, але достатньо для пошкодження, і припустили, що ідеться про "зоряні війни" на користь США.

16 липня видання "Крим. Реалії" порахувало, скільки російських засобів ППО Україна знищила протягом перших літніх тижнів. Підрахунки показали, що вдалось підірвати 15 військових об'єктів ЗС РФ.

Нагадуємо, 20 січня видання Welt підрахувало, скільки об'єктів нафтової галузі РФ постраждало від ударів ЗСУ протягом трьох перших тижнів 2025 року.