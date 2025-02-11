ЗС РФ зруйнували позиції українських військових на Покровському напрямку: деталі від ОСУВ "Хортиця" (карти)

Військові розповіли, що росіяни намагаються прорвати оборону поблизу деяких населених пунктів. В Генеральному штабі підтвердили інформацію про штурми росіян на цьому напрямку.

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На Покровському напрямку Збройні сили Російської Федерації зруйнували позиції Збройних сил України. Про це розповідає оперативно-тактичне угрупування військ "Хортиця".

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що на Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону Баранівці, Водяному Другому, Миролюбівці, Промені, Лисівці, Даченському, Удачному, Успенівці, Надіївці, Андріївці та Дачному.

В Генеральному штабі додали, що протягом 10 лютого загалом зафіксовано 139 бойових зіткнень. Окрім цього, ЗС РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіаційних бомб, в тому числі й в районі Покровська. Також було здійснено майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

У відомстві також розповіли, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових і наступальних дій росіян в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Нагадаємо, що 7 лютого аналітики каналу DeepState повідомляли про просування російських військ під Покровськом. Наступного дня, 8 лютого, РФ заявила про наступ Збройних сил України під Покровськом.

Додамо, що 10 лютого французька газета Le Figaro писала, що контратака ЗСУ стане "вирішальним питанням" під час мирних переговорів. У ЗМІ переконані, що найважливіший розвиток подій відбувається саме в районі Покровська.