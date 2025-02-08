У РФ заявили про наступ ЗСУ під Покровськом: що відбувається насправді (карта)

За словами українського військкора Богдана Мірошникова, ЗСУ ведуть обмежені бої на Покровському напрямку. Зрізати ключовий прорив росіян на захід від Покровська — важке завдання.

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Наступ ЗСУ на Покровському напрямку, про який говорять російські військкори, не проводиться. У ЗСУ поки немає достатньо сил, щоб зрізати ключовий прорив ЗС РФ на захід від Покровська, написав у Telegram український військовий кореспондент Богдан Мірошников.

За його оцінками, обмежені дії з відновлення раніше втрачених позицій і оперативно-тактична операція — різні речі. До другого моменту українським підрозділам ще далеко на зазначеній ділянці фронту.

"А ось "гасити пожежі" з невеликим відновленням позицій — можна", — зауважив військкор.

Покровський напрямок — найгарячіший на Донбасі. Карта DeepState

Мірошников додав, що зараз ворожі війська більше уваги і сил приділяють Костянтинівському напрямку і ситуація там важка.

Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначає, що під Покровськом ЗС РФ вводять у бій резерви, які мали брати участь у боях за саме місто. Цього тижня росіяни завершили виведення 55-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр). Підрозділ замінили на 15-ту ОМСБр, через високі втрати бригада втратила боєздатність.

Покровський напрямок, за даними Генштабу ЗСУ, залишається найгарячішим станом на ранок 8 лютого. Українські захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Луч, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Нагадаємо, Донецька обласна військова адміністрація хоче закупити колючий дріт більш ніж за 70 млн гривень, щоб захиститися від російської армії. Конструкції зі спірального бар'єра типу "Єгоза" мають з'явитися в Покровську і Краматорську до 10 лютого.

Американське видання The Wall Street Journal раніше писало про брак у ЗСУ піхоти для продовження війни. Солдатів ЗС РФ зустрічають переважно дронами з вибухівкою.