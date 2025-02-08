В РФ заявили о наступлении ВСУ под Покровском: что происходит на самом деле (карта)

По словам украинского военкора Богдана Мирошникова, ВСУ ведут ограниченные бои на Покровском направлении. Срезать ключевой прорыв россиян к западу от Покровска — тяжелая задача.

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Наступление ВСУ на Покровском направлении, о котором говорят российские военкоры, не проводится. У ВСУ пока нет достаточно сил, чтобы срезать ключевой прорыв ВС РФ к западу от Покровска, написал в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его оценкам, ограниченные действия по восстановлению ранее утраченных позиций и оперативно-тактическая операция — разные вещи. До второго момента украинским подразделениям еще далеко на указанном участке фронта.

"А вот "тушить пожары" с небольшим возобновлением позиций — можно", — заметил военкор.

Покровское направление - самое горячее на Донбассе. Карта DeepState

Мирошников добавил, что сейчас вражеские войска больше внимания и сил уделяют Константиновскому направлению и ситуация там тяжелая.

Военный обозреватель Александр Коваленко отмечает, что под Покровском ВС РФ вводят в бой резервы, которые должны были участвовать в боях за сам город. На этой неделе россияне завершили вывод 55-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр). Подразделение заменили на 15-ю ОМСБр, из-за высоких потерь бригада утратила боеспособность.

Покровское направление, по данным Генштаба ВСУ, остается самым горячим по состоянию на утро 8 февраля. Украинские защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Напомним, Донецкая областная военная администрация хочет закупить колючую проволоку более, чем за 70 млн гривен, чтобы защититься от российской армии. Конструкции из спирального барьера типа "Егоза" должны появиться в Покровске и Краматорске до 10 февраля.

Американское издание The Wall Street Journal ранее писало о нехватке у ВСУ пехоты для продолжения войны. Солдат ВС РФ встречают в основном дронами со взрывчаткой.