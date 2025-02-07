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Потратят более 70 млн грн: Донецкая ОГА закупает колючую проволоку для Покровска и Краматорска

защитные заграждения, колючая проволока, спиральный барьер безопасности, защитная проволока
Фото: Sky News | Областная администрация закупит колючую проволоку "Егоза" для Покровска и Краматорска за 70 млн грн

В описании тендера указано, что обладминистрация закупит 7 900 бухт спирального барьера Егоза для Покровска и 6 000 — для Краматорска. Одна штука будет стоить около 5 000 грн.

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Для защиты от угрозы наступления РФ на Донбассе местные власти планируют купить колючую проволоку на сумму 70 344 540 гривен. Исполнитель должен поставить 13 780 бухт спирального барьера безопасности типа "Егоза" в Покровск и Краматорск до 10 февраля 2025 года. Тендеры Донецкой областной государственной администрации появились в системе ProZorro.

Закупку "материалов для осуществления мероприятий правового режима военного положения" проводит Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой ОГА. Ожидаемая стоимость первой закупки составляет 41 309 100 гривен с НДС.

Покровское направление, колючая проволока, защитные заграждения, Покровск, Краматорск, тендер на проволоку, закупка проволоки Fullscreen
Донецкая ОГА провела тендер на закупку колючей проволоки для Покровска и Краматорска

Поставить провод в Покровск и Краматорск исполнитель должен до 10 февраля 2025 года.

Покровское направление, колючая проволока, защитные заграждения, Покровск, Краматорск, тендер на проволоку, закупка проволоки Fullscreen
Поставщик должен привезти колючую проволоку в Покровск и Краматорск до 10 февраля 2025 года
Фото: Скриншот

В договоре указано, что планируется закупить 7900 единиц спирального барьера безопасности "Егоза": 7 780 бухт для Покровска и 120 — для Краматорска. Стоимость одной бухты проволоки составит 4 357,50 грн без учета НДС, а с налогами — 5 229 грн.

Покровское направление, колючая проволока, защитные заграждения, Покровск, Краматорск, тендер на проволоку, закупка проволоки Fullscreen
За одну бухту колючей проволоки планируется заплатить 4 357,50 грн без НДС
Фото: Скриншот

Стоимость второго тендера от Донецкой ОГА составляет 29 035 440 грн с учетом НДС. Исполнитель должен поставить в Краматорск еще 5 880 бухт проволоки. То есть за одну бухту выходит 4 938 грн.

Покровское направление, колючая проволока, защитные заграждения, Краматорск, тендер на проволоку, закупка проволоки Fullscreen
На 5 880 бухт проволоки для Краматорсбка потратят еще 29 035 440 грн
Фото: Скриншот

Наступление РФ на Покровск и Краматорск

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 7 февраля сообщали, что украинские воины отбили две атаки оккупантов возле Часового Яра на Краматорском направлении, а по самому Краматорску россияне ударили управляемыми авиабомбами. На Покровском направлении Силы обороны отбили за сутки 15 атак противника, и еще 2 на момент публикации материала продолжались.

Покровское направление, наступление ВС РФ на Покровск, ситуация Покровск, карта DeepState Fullscreen
Покровское направление по состоянию на 6 февраля на карте DeepState
Фото: Скриншот
Краматорское направление, наступление ВС РФ на Краматорск, ситуация Краматорск, карта DeepState Fullscreen
Краматорское направление по состоянию на 6 февраля на карте DeepState
Фото: Скриншот

Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты, подполковник Богдан Пржегалинский 6 февраля рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении и "сумасшедшей динамике боев" на южных окраинах города.

Напомним также, 4 февраля Фокус писал, что власти частично оккупированного Торецка в Донецкой области заложили в бюджет громады на 2025 год более 84 млн грн на госуправление.