Потратят более 70 млн грн: Донецкая ОГА закупает колючую проволоку для Покровска и Краматорска

В описании тендера указано, что обладминистрация закупит 7 900 бухт спирального барьера Егоза для Покровска и 6 000 — для Краматорска. Одна штука будет стоить около 5 000 грн.

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Для защиты от угрозы наступления РФ на Донбассе местные власти планируют купить колючую проволоку на сумму 70 344 540 гривен. Исполнитель должен поставить 13 780 бухт спирального барьера безопасности типа "Егоза" в Покровск и Краматорск до 10 февраля 2025 года. Тендеры Донецкой областной государственной администрации появились в системе ProZorro.

Закупку "материалов для осуществления мероприятий правового режима военного положения" проводит Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой ОГА. Ожидаемая стоимость первой закупки составляет 41 309 100 гривен с НДС.

Донецкая ОГА провела тендер на закупку колючей проволоки для Покровска и Краматорска

Поставить провод в Покровск и Краматорск исполнитель должен до 10 февраля 2025 года.

Поставщик должен привезти колючую проволоку в Покровск и Краматорск до 10 февраля 2025 года Фото: Скриншот

В договоре указано, что планируется закупить 7900 единиц спирального барьера безопасности "Егоза": 7 780 бухт для Покровска и 120 — для Краматорска. Стоимость одной бухты проволоки составит 4 357,50 грн без учета НДС, а с налогами — 5 229 грн.

За одну бухту колючей проволоки планируется заплатить 4 357,50 грн без НДС Фото: Скриншот

Стоимость второго тендера от Донецкой ОГА составляет 29 035 440 грн с учетом НДС. Исполнитель должен поставить в Краматорск еще 5 880 бухт проволоки. То есть за одну бухту выходит 4 938 грн.

На 5 880 бухт проволоки для Краматорсбка потратят еще 29 035 440 грн Фото: Скриншот

Наступление РФ на Покровск и Краматорск

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 7 февраля сообщали, что украинские воины отбили две атаки оккупантов возле Часового Яра на Краматорском направлении, а по самому Краматорску россияне ударили управляемыми авиабомбами. На Покровском направлении Силы обороны отбили за сутки 15 атак противника, и еще 2 на момент публикации материала продолжались.

Покровское направление по состоянию на 6 февраля на карте DeepState Фото: Скриншот Краматорское направление по состоянию на 6 февраля на карте DeepState Фото: Скриншот

Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты, подполковник Богдан Пржегалинский 6 февраля рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении и "сумасшедшей динамике боев" на южных окраинах города.

Напомним также, 4 февраля Фокус писал, что власти частично оккупированного Торецка в Донецкой области заложили в бюджет громады на 2025 год более 84 млн грн на госуправление.