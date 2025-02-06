"Сами себе накрутили, что ограничатся Донецкой областью": комбат о наступлении РФ на Днепропетровщину

Российские оккупационные войска находятся в нескольких метрах от Покровска. Прилагают немало усилий, бросают бесчисленное количество личного состава, чтобы захватить город, который откроет путь на Днепропетровщину.

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Украинцам не стоит тешить себя иллюзией, что россияне ограничатся захватом только Донецкой области и не пойдут дальше на Днепропетровщину. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что оккупанты собираются останавливаться. Об этом в комментарии hromadske.radio сказал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты, подполковник Богдан Пржегалинский.

Он уверен, что имперские амбиции президента РФ Владимира Путина будут удовлетворены только тогда, когда он захватит и покорит все.

"И то, что мы сами себе накрутили, что они "ограничатся Донецкой областью", это лично "наша проблема", по моему мнению. Потому что российская армия достаточно большая. Российская экономика достаточно удачно переходит на "военные рельсы". Производит очень большое количество техники. Готовит достаточно большое количество личного состава", — сказал он.

Военный отметил, что сейчас сложная ситуация на Покровском направлении, в частности, на южных окраинах города Покровск, где динамика боев "просто сумасшедшая".

"Ежедневно, при любых погодных условиях происходит большое количество боевых столкновений на линии. Российские оккупационные войска находятся в нескольких метрах от Покровска. Прилагают немало усилий, бросают бесчисленное количество личного состава... Но пока им не удается это сделать — за счет слаженности подразделений, которые ведут бои в окрестностях Покровска".

По его мнению, сейчас ВС РФ начали проводить тактику окружения городов, для того чтобы перерезать логистику.

Напомним, что 5 февраля сообщалось, что ВСУ восстановили позиции вблизи поселка Надеждовка Покровского района Донецкой области.

Также 6 февраля сообщалось, что на Покровском направлении двое бойцов ВСУ забрали раненого побратима из-под носа у россиян.