"Самі собі накрутили, що обмежаться Донецькою областю": комбат про наступ РФ на Дніпропетровщину

Російські окупаційні війська перебувають за кілька метрів від Покровська. Докладають чимало зусиль, кидають незліченну кількість особового складу, щоб захопити місто, яке відкриє шлях на Дніпропетровщину.

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Українцям не варто тішити себе ілюзією, що росіяни обмежаться захопленням лише Донецької області і не підуть далі на Дніпропетровщину. Зараз немає жодних передумов до того, що окупанти збираються зупинятися. Про це в коментарі hromadske.radio сказав командир 503-го окремого батальйону морської піхоти, підполковник Богдан Пржегалинський.

Він впевнений, що імперські амбіції президента РФ Володимира Путіна будуть задоволеними лише тоді, коли він захопить і підкорить усе.

"І те, що ми самі собі накрутили, що вони "обмежаться Донецькою областю", це особисто "наша проблема", на мою думку. Тому що російська армія досить велика. Російська економіка досить вдало переходить на "військові рейки". Виробляє дуже велику кількість техніки. Готує досить велику кількість особового складу", — сказав він.

Військовий зауважив, що зараз складна ситуація на Покровському напрямку, зокрема, на південних околицях міста Покровськ, де динаміка боїв "просто божевільна".

"Щодня, за будь-яких погодних умов відбувається велика кількість бойових зіткнень на лінії. Російські окупаційні війська перебувають за кілька метрів від Покровська. Докладають чимало зусиль, кидають незліченну кількість особового складу… Але поки що їм не вдається це зробити — за рахунок злагодженості підрозділів, які ведуть бої в околицях Покровська".

На його думку, зараз ЗС РФ почали проводити тактику оточення міст, для того щоб перерізати логістику.

Нагадаємо, що 5 лютого повідомлялося, що ЗСУ відновили позиції поблизу селища Надеждівка Покровського району Донецької області.

Також 6 лютого повідомлялося, що на Покровському напрямку двоє бійців ЗСУ забрали пораненого побратима з-під носа у росіян.