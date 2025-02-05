Українські бійці відновили деякі позиції на Донеччині: ЗС РФ також мають успіхи, — DeepState

Генштаб ЗСУ повідомив, що за останню добу лише на Покровському напрямку вдалось ліквідувати 146 окупантів та більше десятка одиниць ворожої техніки.

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Збройні сили України відновили позиції поблизу селища Надіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки", — йдеться у повідомленні, до якого додається посилання за мапу бойових дій у цьому районі.

Мапа бойових дій поблизу Надіївки Фото: Скриншот

Водночас аналітики повідомили, що ворожі війська просунулись біля Западного, Кіндрашівки та Тополів.

Мапа бойових дій поблизу Кіндрашівки, Тополів та Западного Фото: Скриншот

Зазначимо, що в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про те, що на Покровському напрямку за останню добу ЗС РФ 32 рази намагались вклинитись в українську оборону.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 146 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 12 автомобілів, 2 мотоцикли, два засоби супутникового зв’язку та дві антени зв’язку; також наші захисники пошкодили автомобіль та дві артилерійські системи ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просуваються на Донеччині та мали успіхи у Часовому Яру.

2 лютого повідомлялось, що армія РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині.