ЗС РФ просуваються на Донеччині: мали успіхи у Часовому Яру і біля трьох сіл, – DeepState (мапа)

ЗС РФ мали успіхи у просуванні у Часовому Яру, а також біля Срібного, Новоандріївки та Надіївки. Такі дані свідчать про продовження ворожого наступу на Донеччині, про який аналітики проєкту розповідали раніше.

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Армія Росії продовжує наступати на Донеччині – там ворогу вдалося просунутися ще на кількох відтинках, зокрема у Часовому Яру, біля Срібного, Новоандріївки та Надіївки. Загалом напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де ворог ні на день не припиняє штурмові дії. Про це стало відомо із традиційного вечірнього зведення аналітиків проєкту DeepState.

Відповідні зміни експерти вже нанесли на інтерактивну мапу бойових дій.

DeepState | скріншот мапи просування у Часовому Яру

DeepState | скріншот мапи (просування біля Срібного, Новоандріївки, Надіївки)

Ситуація у Часовому Яру: що відомо

Там можна побачити, що росіянам вдалося просунутися у значній частині Часового Яру, де ситуація залишається непростою вже тривалий час. У проєкті АрміяInform повідомили 3 лютого також про те, що військ противника тут багато, ворог намагається накопичувати зусилля та збільшити свій наступальний потенціал. Там відбуваються постійні атаки росіян, зокрема загонів "Ахмат".

Окрім "ахматівців", тут зосереджується російська 98 десантна дивізія та інші різноманітні добровольчі підрозділи. Лише на один штурм може йти від 5 до 10 одиниць броньованої техніки, як повідомляли у АрміяInform 31 січня.

Напружену ситуацію у Часовому Яру аналітики DeepState підтверджували у своєму аналізі 27 січня. Тоді експерти зазначали, що противник здійснює спроби "пролізти в напрямку Ступочок, що є важливою задачею для відкриття шляху на Костянтинівку".

Що стосується Новоандріївки, біля якої росіяни мали нові успіхи у просуванні, то саме село ЗС РФ вже окупували. Про це стало відомо 31 січня зі щоденного зведення проєкту.

Також нещодавно російська армія окупувала село Новомлинськ, що у Куп’янському районі Харківської області. Аналітики розповідали про те, що ворожі солдати постійно намагаються тут укріплювати свої позиції, нарощуючи кількість піхоти та виставляючи велику кількість засобів ураження на ділянці. Про це Фокус повідомляв 1 лютого.

Раніше також стало відомо, що росіяни готуються до багатомісячної наступальної кампанії на Харківщині. Аналітики американського Інституту вивчення війни простежили за ситуацією та вважають, що Куп’янський напрямок може стати пріоритетним для росіян.