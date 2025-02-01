ЗС РФ окупували Новомлинськ та просунулися біля шести населених пунктів, – DeepState (карта)

Також російські війська просунулися біля шести населених пунктів – Новопільного, Роздольного, Янтарного, Петропалівки, Баранівки та в Удачному.

Related video

Російська армія окупувала село Новомлинськ, розташоване у Куп’янському районі Харківської області. Про це розповіли аналітики DeepState увечері 31 січня у своєму щоденному зведенні просування ворожих військ у Telegram-каналі.

"Ворог окупував Новомлинськ, а також просунувся біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному", – йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни аналітики проєкту додали до інтерактивної онлайн-мапи.

Скріншот | армія РФ окупувала Новомлинськ

Додамо, що фахівці DeepState ще вдень 31 січня повідомляли про ситуацію у Новомлинську. Вони зазначали, що це, радше, уточнення, а не нове просування, оскільки зайняття села відбулося ще раніше.

"Це позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не "новим" просуванням, адже зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому", – йдеться у дописі DeepState.

Водночас у DeepState повідомляли, що ворог постійно нарощує кількість піхоти в населеному пункті, виставляє засоби ураження та укріплює навколишню територію.

"Чим далі тим більш важче буде ліквідувати цей плацдарм", – зазначають аналітики проєкту, додавши, що росіяни враховують свої попередні помилки.

Разом з тим, у DeepState заявляють, що ситуація у селищі Дворічна Куп’янського району Харківської області також не покращується. Раніше аналітики розповідали, що ворог веде активні штурмові дії на Удачне.

Нагадаємо, 30 січня також стало відомо про те, що ворог окупував Новоандріївку Волноваського району Донецької області. При цьому ЗСУ змогли відновити позиції біля Удачного, хоча вже наступного дня, 31 січня, аналітики DeepState повідомили про просування ворожих військ біля цього населеного пункту.

Раніше, 29 січня, Фокус розповідав про те, що росіяни захопили селище Велика Новосілка на Донеччині.